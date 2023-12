Mann schießt auf Passanten: Spezialeinheit umstellt Geschäft in Bayern

Von: Katarina Amtmann

Ein Mann will Pakete abholen und klopft an die Tür des Ladengeschäfts. Ein 37-Jähriger öffnet und richtet eine Waffe auf ihn. Auch ein Schuss fällt.

Schwaig - Am Montagnachmittag, 11. Dezember, schoss ein Mann in Schwaig bei Nürnberg aus einem Ladengeschäft heraus auf Unbeteiligte. Ein größerer Polizeieinsatz führte zur Festnahme des Mannes durch die Spezialeinheit USK. Das teilte die Polizei Mittelfranken in einer Pressemitteilung mit.

Großer Polizeieinsatz in Schwaig bei Nürnberg - Mann schießt auf Passanten

Gegen 16.50 Uhr wollte ein 44-jähriger Mann Pakete aus einem Laden abholen. Als er an der verriegelten Eingangstür klopfte, öffnete der Tatverdächtige die Tür, eine Schusswaffe in der Hand haltend. Er richtete die Waffe auf sein Gegenüber und betätigte den Abzug, woraufhin sich jedoch kein Schuss löste. Danach kehrte der Bewaffnete in das Geschäft zurück.

Als ein weiterer Kunde sich dem Geschäft näherte, kam der 37-Jährige abermals heraus und richtete die Waffe in Richtung der beiden Männer. Nach erneutem Betätigen des Abzuges war ein Knall zu hören. Glücklicherweise wurde dabei niemand verletzt. Offensichtlich handelte es sich bei der Waffe um eine Schreckschusspistole.

USK-Kräfte umzingeln Geschäft in Schwaig - Verdächtiger stark betrunken

Anschließend umzingelten örtliche Polizeibeamte und USK-Kräfte aus Mittelfranken das Geschäft. Als der 37-Jährige wieder in der Tür erschien, wurde er von den Beamten ohne Widerstand festgenommen. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von etwa 3,4 Promille. Der Verdächtige wurde in ein Krankenhaus gebracht. Dort führte ein Arzt auf Anweisung der Staatsanwaltschaft eine Blutentnahme durch. Im Geschäft konnten eine PTB-Schusswaffe und ein Luftgewehr sichergestellt werden.

Den 37-Jährigen, gegen den ein Ermittlungsverfahren wegen Bedrohung und eines Verstoßes gegen das Waffengesetz eingeleitet wurde, brachten die Beamten auf Grund seines psychisch auffälligen Zustandes in einer Fachklinik unter. Während des Polizeieinsatzes war die Durchfahrt durch Schwaig für etwa 45 Minuten vollständig gesperrt. (kam/dpa)

