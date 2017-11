Mann versprüht im Bamberger Drogeriemarkt Reizgas

Wenn es ein Scherz gewesen sein sollte, dann war es ein schlechter und gefährlicher: Mehrere Menschen mussten wegen Reizgas ins Krankenhaus.

Bamberg - Ein Mann hat in einem Bamberger Drogeriemarkt Reizgas versprüht. Mehrere Kunden bekamen Reizhusten und klagten über Kopfschmerzen, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Vier von ihnen wurden am Freitagabend ins Krankenhaus gebracht. Vier weitere wurden vor Ort vom Rettungsdienst behandelt.

Ein zunächst unbekannter Mann hatte mit zwei Sprays zur Abwehr von Tieren zwischen Kasse und Ausgang auf den Boden gesprüht. Er war in Begleitung eines weiteren Mannes. Die Polizei ermittelt nun wegen gefährlicher Körperverletzung.

