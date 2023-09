Mann wählt Notruf, dann greift er Rettungswagen-Besatzung an – Sanitäter reagiert sofort

Von: Katarina Amtmann

Eine Rettungswagen-Besatzung wurde in Nürnberg von einem Mann angegriffen (Symbolbild). © IMAGO / Wolfgang Maria Weber

Der Mann holte ein Küchenmesser und ging damit wortlos auf die Rettungskräfte zu. Ein mutiger Sanitäter griff ein, die Polizei rückte an.

Nürnberg - In der Nacht von Freitag auf Samstag (23. September) bedrohte ein 42-jähriger Mann in Nürnberg eine Besatzung des Rettungsdienstes mit einem Messer. Dies geschah, nachdem der Beschuldigte zuvor selbst den Rettungsdienst gerufen hatte. Das teilte die Polizei in einer Pressemitteilung mit.

Mann greift Rettungswagen-Besatzung an - Sanitäter reagiert sofort

Der Vorfall ereignete sich gegen 00.55 Uhr in der Lochnerstraße, als der Mann über die integrierte Leitstelle einen Rettungswagen anforderte. Die Sanitäter wurden zum Einsatz gerufen und begaben sich in die Wohnung des Anrufers. Während eines Gesprächs im Wohnzimmer verließ der Beschuldigte ohne erkennbaren Grund den Raum, kehrte jedoch mit einem Küchenmesser bewaffnet zurück. Dieses hielt er am ausgestreckten Arm vor sich und ging wortlos auf die Sanitäter zu.

Ein mutiger Sanitäter konnte den Mann am Arm packen und zur Seite schubsen, wodurch die Rettungsdienstbesatzung unverletzt die Wohnung verlassen und die Polizei alarmieren konnte. Kräfte der Polizeiinspektion Nürnberg-West und des Unterstützungskommandos trafen den Mann an seiner Wohnungstür an. Der Beschuldigte zeigte sich sofort aggressiv und wurde von den Beamten überwältigt und gefesselt.

Angriff auf Sanitäter: Mann stark alkoholisiert

In der Dienststelle führte ein Arzt bei dem Mann, der stark alkoholisiert war (rund 2,8 Promille), eine Blutentnahme durch. Die Wohnung des Beschuldigten wurde durchsucht, was zur Sicherstellung des Messers führte. Der 42-Jährige wurde anschließend in Gewahrsam genommen und muss sich nun einem Ermittlungsverfahren wegen des Angriffs auf den Rettungsdienst stellen.

