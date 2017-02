Junger Mann wird von Auto erfasst und getötet

Sugenheim - Schreckliches Unglück: Auf einer Straße wird ein 20-Jähriger von einem Auto erfasst. Für ihn kommt jede Hilfe zu spät.

Ein 20-jähriger Fußgänger ist am Sonntag im mittelfränkischen Sugenheim (Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim) von einem Auto erfasst und getötet worden. Nach Polizeiangaben erfasste ihn der Wagen eines 39-Jährigen kurz nach dem Ortsausgang in Richtung Langenfeld. Wiederbelebungsversuche des Notarztes blieben erfolglos. Die Staatsstraße blieb zunächst gesperrt.

dpa

