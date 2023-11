Mann wird von Erdmassen begraben – und stirbt noch an der Unfallstelle

Von: Leyla Yildiz

Bei einem Arbeitsunfall in Heroldsberg kam ein Kanalarbeiter ums Leben. Er wurde von Erde verschüttet und konnte trotz Rettungsmaßnahmen nicht gerettet werden.

Heroldsberg - Ein tragisches Unglück hat einen 45-jährigen Kanalarbeiter das Leben gekostet. Er wurde von Erdmassen begraben und verstarb noch am Ort des Geschehens. Obwohl die Rettungsteams ihn auffinden konnten, waren seine Verletzungen zu gravierend, so die Polizei.

Arbeiter unter Erdmassen begraben: Mann stirbt noch am Unfallort

Ein Arbeiter wurde von Erdmassen begraben. Er stirbt noch an der Unfallstelle © Merzbach/News5

Der Vorfall ereignete sich am Freitagnachmittag, 17. November, in Heroldsberg (Landkreis Erlangen-Höchstadt). Der Arbeiter war in einen etwa drei Meter tiefen Graben hinabgestiegen, um dort zu arbeiten. Plötzlich löste sich die Erde um ihn herum und begrub ihn. Die genaue Ursache für das Unglück bleibt bisher ungewiss.

Dieser Artikel wurde mithilfe maschineller Unterstützung bearbeitet und vor der Veröffentlichung von der Redakteurin Leyla Yildiz sorgfältig geprüft.