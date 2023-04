Supermarkt-Bon aus Bayern vom 14.11.1998 sorgt bei Betrachter für Kraftausdruck – doch ein Produkt ist 2023 günstiger

Von: Armin T. Linder

Teilen

Bei Facebook kursiert ein fast 25 Jahre alter Kassenbon. Darauf gibt es Einiges zu entdecken - auch einen Artikel, der nicht teurer wurde.

Fürth - Bei Facebook kursiert derzeit ein fast 25 Jahre alter Kassenbon aus Bayern. Unter anderem hat ihn ein Nutzer aus Bad Tölz gepostet. Das Foto stamme aber aus einer Gruppe im sozialen Netzwerk, wie er auf Rückfrage erklärt. Es ist nicht der erste historische Supermarkt-Zettel, der beim sozialen Netzwerk zum Staunen einlädt - kürzlich landete dort einer der eingestellten Drogerie-Kette Schlecker aus dem Jahr 2000. Eine Nutzerin zeigte einen Woolworth-Bon, der noch älter sein dürfte.

Supermarkt-Kassenbon von 1998: Finder reagiert mit Kraftausdruck

Der jetzt aufgetauchte datiert vom 14.11.1998. Der Euro war damals noch nicht eingeführt. Auch wenn keine Währung auf dem Zettel auftaucht, müssen die angegebenen Preise also in D-Mark sein. Das ließ den Facebook-Nutzer aus Bad Tölz umso verblüffter reagieren. „Beim Anschauen des Kassenzettel von 1998 hab ich das Mal grob auf heute überschlagen“, meint er - „und dachte mir nur Fuuuuuuuuuuuuck.........“ Den Preisvergleich 1998 vs. 2023 konnte er also nur mit einem Kraftausdruck quittieren.

„Das waren noch andere Preise, da machte einkaufen noch Spaß“, meint auch prompt ein anderer Nutzer. Derzeit reagieren immer wieder Supermarkt-Besucher öffentlich geschockt über das, was von Rewe bis zu den Discountern für Lebensmittel aufgerufen wird - nicht nur, aber auch beim Spargel.

Anders sah das dem Bon zufolge im Jahr 1998 in Fürth aus. Von dort stammt der Bon laut Aufdruck nämlich, genauer gesagt aus einer Filiale von Marktkauf. Die Schachtel Marlboro-Zigaretten mit 19 Stück kostete damals noch 5,20 D-Mark - heute liegt die 20er-Schachtel bei 8 Euro. Bei den anderen Produkten auf dem Kassenzettel ist es teils schwieriger, Vergleichswerte zu finden. Etwa bei Brötchen (damals 99 Pfennig), die es heute ja teils auch noch sehr günstig gibt in der einfachen Ausführung. Gleiches gilt für Schinkenwurst, die damals von der Eigenmarke „Gut & Billig“ mit 1,29 D-Mark zu Buche schlug. Und bei Hanuta und der Tüte von der Frischetheke weiß man ja nicht, wie viel drin war.

Supermarkt-Kassenbon von 1998: Signal-Zahncreme war damals tatsächlich teurer

Faszinierend jedoch: Ein Produkt scheint 2023 tatsächlich günstiger zu sein als 1998 in der Marktkauf-Filiale in Fürth. Der unbekannte Kunde legte einst 2,19 D-Mark für eine Tube „Signal-Zahncreme“ hin. Ob es die ganz normale ist oder eine spezielle, geht aus dem Bon natürlich nicht hervor. Und natürlich sind Drogerie-Produkte teils in Supermärkten etwas teurer. Jedenfalls: Ganz reguläre Signal-Zahnpasta gibt es (jeweils laut Onlineshops) bei Rossmann für 99 Cent, bei Müller gar für nur 95 Cent. Alles teurer? Von wegen! Aber leider immer noch viel zu vieles ... Eine Armutsbetroffene zeigte unlängst ihren Rewe-Bon für drei einfache Artikel. (lin)