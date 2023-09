Markus Söder alias Luke Skywalker? Besonderes Geschenk nach Auftritt in Bayern

Von: Felix Herz

Politischer Abend in Ebern: CSU-Chef Söder ist vor Ort, macht Wahlkampf für die anstehende Landtagswahl. Und wird mit einem kuriosen Geschenk belohnt.

Ebern – Der Wahlkampf in Bayern läuft auf Hochtouren. Alle Spitzenkandidaten reisen durch den Freistaat, absolvieren Auftritte und schwingen bedeutende Reden. So auch Markus Söder. Der CSU-Chef hat das klare Ziel, bei der anstehenden Landtagswahl am 8. Oktober bessere Werte für seine Partei einzufahren, als 2018. Am Donnerstagabend, 28. September, war Söder in Ebern – und wurde reichlich belohnt.

Söder nach Auftritt in Ebern galaktisch belohnt – CSU-Chef als Luke Skywalker?

Söder ist bekanntlich großer Science-Fiction-Fan – und leidenschaftlicher Anhänger der „Star Wars“-Filme. Doch ob er sich selbst als Held Luke Skywalker sieht? Nun, diese Interpretation des CSU-Chefs haben ihm nun die Empfänger des Politischen Abends in Ebern, Landkreis Haßberge, abgenommen.

Denn nach seiner Rede in der proppenvollen Frauengrundhalle, bei der nicht genug Platz für alle Zuhörer war und viele stehen mussten, erhielt Söder ein besonderes Geschenk: Ein Filmplakat der originalen „Star Wars“-Trilogie aus den 70er Jahren – mit einer Veränderung. Anstelle von Luke Skywalker ganz vorne im Bild ist Markus Söder zu sehen, passend wie der Jedi-Ritter mit grünem Lichtschwert.

Söder nimmt freudestrahlend „Star Wars“-Bild entgegen – Erwähnt Geschenk aber nicht im Beitrag

Ob sich Söder über die Ehre, von seinen CSU-Kollegen in Ebern in den Stand eines Jedi-Ritters erhoben worden zu sein, bleibt offen. Er nahm das Bild jedoch freudestrahlend entgegen und lächelte in die Kamera – das zeigen Bilder aus seiner aktuellen Story auf Instagram.

Anschließend wurde noch ein Beitrag auf seinem Instagram-Profil hochgeladen. Dort bedankte sich der CSU-Chef artig für die „großartige Stimmung“ und unterstrich die Punkte, die er in seiner Rede gemacht hatte. Von dem „Star Wars“-Bild ist allerdings keine Rede. (fhz)

