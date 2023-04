Söder teilt Playlist auf Instagram - Reaktionen eindeutig: „Sie haben ‚Egoist‘ von Falco vergessen“

Von: Katarina Amtmann

Teilen

Markus Söder teilt seine Lieblingssongs auf Instagram (Symbolbild). © IMAGO / aal.photo

Markus Söder teilte seine persönliche Playlist mit seinen Followern. Als einen „gescheiterten Versuch, dem Volk näher zu kommen“, kritisierte das jemand.

München - Markus Söder ist Ministerpräsident von Bayern und Chef der CSU. Auf Instagram erfreut er außerdem regelmäßg seine Follower mit Essensfotos. Egal ob ein leckeres Eis im Sommer oder ein Mittagessen während eines langen Arbeitstages, unter dem Hashtag #Söderisst postet er regelmäßig seine Mahlzeiten.

Das geschieht sogar so regelmäßig, dass es seinen Instagram-Followern auffällt, wenn eine Zeit lang keine Essensfotos von Söder kommen.

Söder teilt Lieblingssongs auf Instagram - „Was hört ihr am liebsten?“

Steht nun ein neues Format von Söder auf Instagram bevor? Am Donnerstag, 6. April, teilte er auf Social Media ein Foto, auf dem mehrere Songtitel zu sehen sind. Dazu schrieb der CSU-Chef: „Habe ein paar #SöderSongs zusammengestellt. Was hört ihr am liebsten? Den Link zur Playlist findet ihr in der Story“, war auf Instagram zu lesen.

Söder teilt Playlist: Von Abba über die Spider Murphy Gang bis hin zu Alicia Keys

Der Musikgeschmack von Bayerns Ministerpräsident scheint weit gefächert zu sein: Deutschsprachige Musik (Spider Murphy Gang, Münchner Freiheit und Andreas Bourani) ist ebenso zu finden wie Klassiker von Elvis Presley („In the ghetto“), Frank Sinatra („Fly me to the moon“) und Abba („Dancing Queen). Auch aktuellere Musik wie beispielsweise „Empire State of mind part II“ von Alicia Keys befindet sich auf Söders Playlist. Und was beim gebürtigen Nürnberger und bekennenden Club-Fan natürlich auch nicht fehlen darf: „Die Legende lebt“.

Söder teilt Playlist und erhält Gegenwind: „Sie haben ‚Egoist‘ von Falco vergessen“

„Ein gescheiterter Versuch dem Volk näher zu kommen. Die gleiche Motivation beim Regieren bitte“, kritisiert jemand Söders Instagram-Beitrag. „Sie haben ‚Egoist‘ von Falco vergessen“, stichelt eine weitere Person. Comedian Fabian Köster kann sich einen Kommentar ebenfalls nicht verkneifen: „Hä da ist ‚Me, Myself & I‘ ja gar nicht dabei?!“

„Wo ist die wunderschöne Layla?“ fragt jemand lachend. Immerhin gab es um den Song - und um die Frage, ob er auf Volksfesten gespielt werden sollte - eine rege Diskussion in der Bevölkerung. Auch die Politik mischte dabei mit. Für einige Lieder erhält Söder auch Zustimmung von seinen Followern. Sehr beliebt scheint demnach „In Between Days“ von The Cure zu sein. (kam)

