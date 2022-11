Instagram-Nutzer verblüfft über neuestes Söder-Foto: „Wer ist denn der Cowboy hinten rechts?“

Von: Christoph Gschoßmann

Markus Söder (3.v.l.) legte den Grundstein der neuen technischen Universität in Nürnberg. © Instagram/Markus Söder

Markus Söder sorgt bei Instagram regelmäßig für Lacher - wenn auch nicht immer gewollt. Diesmal postete er zur Grundsteinlegung der neuen Universität in Nürnberg.

Nürnberg/München - Markus Söder und Instagram: Eine ganz besondere Beziehung. Erst kürzlich sorgte der bayerische Ministerpräsident für Aufsehen, als er einen Pullover mit seinem eigenen Konterfei darauf trug. Nun postete der CSU-Chef erneut. Thema diesmal: Die Grundsteinlegung der neuen technischen Universität in Nürnberg. Doch wie in den sozialen Medien üblich: Nicht alle Beobachter freuen sich mit Söder über das Ereignis.

Söder feiert die Grundsteinlegung als „Meilenstein in der Universitätsgeschichte: Seit Jahrzehnten wird erstmals eine neue Universität in Deutschland gegründet. Durch die Technische Universität Nürnberg stärken wir die bayerische Hochschullandschaft.“, schreibt der Franke. Und weiter: „Künftig werden hier bis zu 6000 Studierende und über 200 Professoren etabliert. Jede Hochschule ist ein enormer Wirtschaftsfaktor. Hoch ausgebildete Fachkräfte der Zukunft werden hier ausgebildet. Mit dem heutigen Grundstein wird der erste Schritt von etwas großem Neuen gegangen.“

So weit, so gut. Doch die Frage eines Kommentierenden bleibt unbeantwortet: „Und wo sollen die alle wohnen?“ Schließlich herrscht in bayerischen Städten bereits jetzt Wohnungsnot.

Seitenhieb auf die CSU: „Genderstudies wären wichtig“

Andere stören sich an der Abkürzung der Technischen Universität Nürnberg: „UTN“. „Müsste die Abkürzung nicht TUN sein“, fragt ein Instagram-Nutzer. Auch die auf dem Foto abgelichteten Teilnehmer der Grundsteinlegung werden genau beäugt. „Wer ist denn der Cowboy hinten rechts?“, fragt ein User.

Und noch ein kleiner Seitenhieb auf die CSU folgt: „Genderstudies wären wichtig“, schreibt ein Nutzer. Die CSU hatte sich klar gegen das Gendern positioniert. Außerdem fällt einem User auf, dass keine einzige Frau auf dem Foto zu finden sei - was in die selbe Kerbe schlägt. (cg)

