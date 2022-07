„Stolz, dass er das getragen hat“: Tochter verteidigt Söder nach heftiger Outfit-Schelte

Von: Katarina Amtmann

Gloria-Sophie verteidigt ihren Vater Markus Söder gegen Kritik. © IMAGO / Future Image / Marja (Collage: Merkur.de)

Für sein Outfit beim Empfang des US-Präsidenten erhielt Markus Söder viel Kritik. Model-Tochter Gloria-Sophie springt ihrem Vater jetzt zur Seite.

München - Markus Söder sorgte in den letzten Tagen für viel Aufsehen. Am Samstag (25. Juni) empfing Bayerns Ministerpräsident Joe Biden zum G7-Gipfel am Münchner Flughafen.

Markus Söder für G7-Outfit kritisiert - „Textiler Geisterfahrer“

Sofort gab es Kritik - am Outfit des CSU-Chefs: „Was hat denn Herr Söder für Klamotten aus dem Schrank geholt? Schlimm schlimm und nochmal schlimm!!! Dieser Mann ist ja ein textiler Geisterfahrer!!““ hieß es da unter anderem. Häme gab es auch für den Empfang selbst. „So stellt man sich Deutschland bei den Simpsons vor“, wurde auf Twitter kommentiert.

Tags darauf warf eine Frau Söder gar Respektlosigkeit vor: „Haben Sie in den Klamotten geschlafen? Das ist doch dieselbe Garderobe, in der Sie die G7-Gäste empfangen haben. Ihre Freizeit-Klamotten, die Sie schon die ganze Woche anhaben. Respektlos den Gästen gegenüber“.

Söders bayerischer G7-Empfang empört das Netz: „Welche Gesellschaft soll das abbilden?“

Söders Tochter Gloria-Sophie kann Kritik an Outfit nicht verstehen

Eine, die das ganz anders sieht, ist Gloria-Sophie Burkandt. Söders Tochter bezeichnet die Kritik am Aufzug ihres Vaters bei der Begrüßung von US-Präsident Joe Biden als überzogen. „Die Kritik an seinem Outfit war überhaupt nicht gerechtfertigt. Ich war stolz, dass er das getragen hat“, sagte sie der Bild. Offenbar hatte sie sogar ihren Anteil daran: Die blaue Krawatte, die ihr Vater trug, „glaube ich, habe ich ihm sogar geschenkt. Da war ich noch stolzer drauf. Die ist sehr fein“. (kam mit dpa)