„Alles Unsinn“: Fake-News und Hass - Landeschef Söder räumt mit Gerüchten auf

Von: Thomas Eldersch

Markus Söder kämpft schon seit Jahren mit Anfeindungen und Fake-News. © Peter Kneffel/dpa

Als Ministerpräsident und CSU-Chef ist Markus Söder Zielscheibe für Anfeindungen und Fake-News. Nun wollte er offenbar manche Gerüchte beseitigen.

München – Als Politiker braucht man ein dickes Fell. Diese Weisheit existiert nicht erst seit der Corona-Pandemie. Aber seitdem haben Bedrohungen und Fake-News im Netz, aber auch im Alltag zugenommen. Krassestes Beispiel war der Fackel-Aufmarsch vor dem Haus der sächsischen Gesundheitsministerin Petra Köpping (SPD) Ende vergangenen Jahres. Dem bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder (CSU) geht es da nur wenig besser. Er räumte jetzt mit Gerüchten über ihn auf.

Markus Söder widerlegt diverse Fake-News über sein Privatleben

Eigentlich hält sich der Landeschef sehr bedeckt, wenn es um sein Privatleben geht. Aber anscheinend war es ihm jetzt – da er sich in Corona-Isolation zu Hause aufhält – ein Bedürfnis zu einigen Gerüchten, Fake-News und Angriffen Stellung zu nehmen. In der Süddeutschen Zeitung sagte er am Dienstag beispielsweise: „Ich lebe seit zwei Jahren mit heftigen Drohungen und Hass und mit zum Teil unfairen Fake-News.“

Weiter fuhr er fort: „Zum Beispiel, dass ich angeblich nicht mehr zu Hause lebe, in einen Vorort von Nürnberg gezogen wäre, die Polizei zum Schutz nicht mehr vor der Tür stehen würde und ähnliches mehr.“ Söder betonte: „Alles Unsinn.“ Er komme damit zurecht – aber „all die Drohungen und Fake-News sind für eine Familie nicht einfach“.

Video: Söder gibt private Einblicke

Markus Söder: „Da braucht man neben körperlicher auch eine starke innere Stabilität“

Auch mit der Bunten hat Söder geredet. Er sprach von einer herausfordernden Zeit während der Kanzlerkandidatur im vergangenen Jahr. „Dazu gehören Hass und Hetze mit Morddrohungen und unzähligen Fake-News“, so der CSU-Chef. Morddrohungen seien heftig, „aber auch Fake-News belasten. Zum Beispiel, dass ich in einen anderen Ort umziehen, dass ich nicht mehr zu Hause wohnen würde.“ Söder fügte hinzu: „Da braucht man neben körperlicher auch eine starke innere Stabilität.“

Dass Söder immer wieder Morddrohungen ausgesetzt ist, hatte er schon wiederholt berichtet. Auf CSU-Parteitagen beispielsweise zitierte der Ministerpräsident in der Vergangenheit aus anonymen Schreiben mit Todesdrohungen und wüsten Beschimpfungen, die regelmäßig bei ihm eingehen – insbesondere seit Beginn der Corona-Pandemie. Die Gerüchte, die sein Privatleben betreffen und die seit einiger Zeit immer wieder – ohne irgendwelche Belege – kursieren, hatte er dagegen bisher nicht öffentlich gemacht. (tel mit dpa)

