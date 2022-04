Nach neuestem Instagram-Post: „Der stramme Max war nur der Auslöser“ - Söder-Followerin zieht Konsequenz

Von: Katarina Amtmann

Für Markus Söder gab es ein deftiges Mittagessen. © Screenshot Instagram/Markus Söder

Mit seinem neuesten Instagram-Foto verärgerte Markus Söder einen treuen Follower - der zieht nach dem Post Konsequenzen.

München - Markus Söder hat es schon wieder getan: Der CSU-Chef teilte am Dienstag (26. April) mal wieder ein Essensbild mit seinen über 300.000 Followern auf Instagram: „Strammer Max für Markus“, schrieb er dazu.

Strammer Max für Markus Söder - Instagram-User fordert Petition

„Petition zur Umbenennung in ‚Strammer Markus‘“, kommentiert ein Instagram-Nutzer scherzhaft Söders Post, den Bayerns Ministerpräsident - wie so oft - mit dem Hashtag #Söderisst versehen hat. Einige vermissen ein Bier zu der herzhaften Mahlzeit.

Söder postet Essensfoto - Follower zieht Konsequenz

Einige loben schlicht das Essen: „Gibt es bei uns auch manchmal, ist was Leckeres“ oder „Das hätte ich auch gerne“ ist vielfach zu lesen. Doch auch Kritik bleibt nicht aus: „Wen interessiert das eigentlich, was unser Ministerpräsident so auf dem Teller hat?“

Und eine Followerin zieht aus dem Post sogar Konsequenzen: „Ich entfolge heute. Hat lange gedauert, aber ich bin von jemanden, der auf Söder gehofft hat und ihm sehr wohlgesonnen war, zu einer tief Enttäuschten geworden. Der stramme Max heute war nur der Auslöser. Mag sein, dass man sich von dieser Essenposterei was verspricht, bei mir und meinem Umfeld ging es nach hinten los. Kommen nicht an diese inhaltslosen Fotos von Nahrungsmitteln! So einiges andere politisch auch nicht (mehr).“ (kam)