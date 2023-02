Selbst Moderator „hätte spontan Moses“ getippt: Söders Kostüm-Wahl provoziert bissige Reaktionen

Verwirrung um Figur

+ © Screenshot BR Markus Söder als „Stammesältester aller Bayern“ bei der Fastnacht in Franken. Der Abend hat Kultstatus beim BR und wird live traditionell live aus Veitshöchheim übertragen. © Screenshot BR

Nach langen Jahren der Pause kommt Markus Söder endlich wieder in Kostüm zur Kultveranstaltung „Fastnacht in Franken“, live vom BR aus Veitshöchheim übertragen. Doch seine Kostümwahl löst Irritationen aus.

Kommt er wirklich im Kostüm? Was wird er werden? Selten wurde ein Auftritt des bayerischen Ministerpräsidenten so mit Spannung erwartet. Denn ob, und wenn ja, als was sich Markus Söder zur Fastnacht in Franken verkleidet, ist freilich mehr denn je ein Politikum. Söder befindet sich schließlich im Dauer-Wahlkampf-Modus. Im Herbst geht es um alles. Da ist Landtagswahl in Bayern. Und das zwei Jahre nach der dramatisch verlorenen Bundestagswahl. Für alle Eiligen: Hier springen Sie direkt weiter runter in den Artikel zu seinem aktuellen Kostüm und die Diskussion rund um seine bedeutungsschwangere Wahl als „Stammesvater der Bayern“.

Söder-Auftritte bei Fastnacht in Franken gelten als legendär

Wer nicht so im Thema ist: Söders Kostüme bei der jährlichen Kultveranstaltung „Fastnacht in Franken“, immer live vom BR aus Veitshöchheim im unterfränkischen Kreis Würzburg übertragen, gelten als legendär. Ob als Gandhi, Shrek oder Homer Simpson – Söder ließ sich immer höchst professionell herrichten. Und oft schwang auch eine politische Botschaft mit. Als etwa der Machtkampf um die CSU-Führung und den Posten des Ministerpräsidenten zwischen Horst Seehofer und Söder schon am Horizont schwelte, erschien der Franke als sein Ziehvater Edmund Stoiber.

Söders Kostüm-Tradition endet abrupt mit der Wahl zum Ministerpräsidenten

Ein letztes Mal verkleidete er sich 2018, damals noch Finanzminister, ausgerechnet als Prinzregent Luitpold von Bayern. Dann allerdings hängte Söder seine Kostüm-Karriere an den Nagel, zugunsten eines Outfits, von dem er wohl immer am meisten geträumt hatte: 2019 erschien er im Smoking, als das, was er da seit Kurzem endlich auch im echten Leben war: als bayerischer Ministerpräsident. Erst 2022 deutete er an, im kommenden Jahr wieder kostümiert auftreten zu wollen.

Söder-Kostüm sorgt für Verwirrung: Alle halten ihn für Moses

Umso spannender also, umso politischer sein Auftritt an diesem Freitagabend (10. Februar) bei der Fastnacht in Franken 2023. Für seine Twitter-Follower lüftete Söder das Geheimnis als erstes, wenig später folgte Instagram. Und die bissigen Kommentare liefen in Echtzeit ein.

Söder-Kostüm erkennt keiner: Auch BR-Moderator hält ihn für Moses

Vor allem, weil wohl die wenigsten Söders Kostüm ohne Erklärung erkennen. Auch der als Jürgen Drews verkleidete BR-Moderator hat wohl Söders Erklärtext nicht gelesen und „hätte jetzt auch spontan Moses getippt“. Jürgen ist da nicht alleine. So gut wie alle Kommentatoren auf Twitter und Instagram identifizieren Söder ebenfalls als diesen bärtigen Mann aus der Bibel, der sein Volk aus der ägyptischen Knechtschaft ins gelobte Land Israel führt.

Gehässige Twitter-Kommentare zus Söder-Kostüm – „Mose, spalte Bayern vom Rest von Deutschland“

Dementsprechend gehässig sind die Reaktionen auf Twitter und Instagram. „Nächstes Jahr bitte als Imperator“, schreibt ein Flo auf Instagram. „Demut und Bescheidenheit, gell?“, fügt ein weiterer Nutzer hinzu. „Mose, Spalte nicht das Meer, sondern Bayern vom Rest von Deutschland. Danke dir“, lautet ein weiterer Kommentar.

„Charlton Heston dreht sich gerade im Grabe um“

Auf Twitter schlagen die Kommentatoren in freilich in dieselbe Kerbe, nur deutlich böser. Viele fordern Söder auf, doch die Bayern aus Deutschland zu führen. Es stelle sich ihm auch keiner in den Weg. Er solle die Nation spalten, wie Moses das Meer gespalten hat, liest sich auch mehrmals unter Söders Tweet. „Charlton Heston dreht sich gerade im Grabe um“, schreibt LuzivorBergen auf Twitter mit einem Bild aus dem Filmepos von 1956, „und Moses auch.“ Passend findet ein weiterer Nutzer das Kostüm, denn Söder führe sich ja auch sonst so auf, als wäre Bayern das auserwählte Volk. „Nach Ihnen die Sintflut“, schreibt Michael Neuhaus, ein Linken-Politiker aus Leipzig.

Söder geht eigentlich als „Stammesältester der Bayern“ – „Einer muss es ja zusammenhalten“

Dabei will Söder gar nicht den Moses darstellen, vielmehr geht er als „der Stammesälteste, der Bayern durch die Stürme der Zeit führt“, wie er selbst schreibt. Von oben erwähntem Jürgen Drews auf dem roten Teppich zur Frastnacht in Franken interviewt, bekräftigt Söder: „In dem ganzen Wirrwar der Zeit muss es ja einer zusammenhalten, unabhängig vom Kostüm.“ Damit ist wohl alles gesagt.

Weiter verrät der Landesvater den entscheidenden Vorteil seines Kostüms. „Es ist untenrum ein bisserl luftiger.“ Sodass er hoffentlich nicht ganz so schwitzen werde wie sonst. Allerdings: „Ich bewundere Menschen mit Bart, das juckt jetzt schon wie die Sau.“

Hubert Aiwanger ist auch da, interessieren tut das keinen

Übrigens: Hubert Aiwanger ist auch da. Er geht als Zimmermann, auch um ein Statement für das Handwerk zu setzen. Wirklich interessieren tut das freilich an diesem Abend niemanden. Söder hat es geschafft, mit seinem Rauschebart alle anderen Polit-Promis des Abends in den Schatten zu stellen. Wie üblich.