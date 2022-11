Söder zeigt sich in Vorlese-Video mit Pulli – darauf ist sein eigenes Gesicht zu sehen

Von: Katarina Amtmann

Markus Söder liest auf Instagram anlässlich des bundesweiten Vorlesetages aus einem Buch. Aufsehen erregt aber vor allem sein Pullover.

München – Erst am Mittwoch (16. November) polarisierte Markus Söder mit einem Tweet. Bayerns Ministerpräsident lobte die Tafeln und verkündete mehr finanzielle Unterstützung, woraufhin ihm Heuchelei vorgeworfen wurde. Immerhin hatte die Union das Bürgergeld abgelehnt.

Vorlesetag: Söder postet Video – „Ich bin ein Science-Fiction-Fan“

Mit einem neuen Post auf Instagram am Freitag sorgt der CSU-Chef erneut für Aufsehen. Das Video postete Söder anlässlich des bundesweiten Vorlesetages. An diesem Tag lese man aus Büchern, die einen besonders interessieren und bewegen. „Und ich mache da gerne mit, mir macht das regelmäßig Freude“, erklärt Söder in dem Video. Er habe sich ein Buch ausgesucht, „das mit etwas zu tun hat, was mich selber sehr bewegt. Ich bin ein Science-Fiction-Fan, ich bin ein Raumfahrt-Fan“, so Söder. „Mich hat das seit meiner Kindheit immer wieder fasziniert.“

Söder trägt in Video Pulli mit eigenem Konterfei – „Dieser ironische Hoodie, der Scherzkeks“

„Bayern ist ein tolles Raumfahrt-Land“, findet der CSU-Chef, der in dem Video einen Pulli trägt. Darauf der Schriftzug: Bavaria One, Mission Zukunft – und sein eigenes Konterfrei. „Als Science-Fiction-Fan lese ich heute aus dem Buch ‚Unser Weg ins Weltall‘. Zwei Astronautinnen wollen darin ins Weltall“, schreibt er zu dem Post und scherzt: „Die echte unbemannte Raumfahrt.“

Besonders Söders Pulli sorgt für Aufmerksamkeit: „Wo bekomme ich diesen Pullover?“, will ein Mann wissen. „Wo gibt es den Hoodie? Ich bestell nen ganzen Satz für den nächsten Malleurlaub. Mission Zukunft sag ich da“, meint ein weiterer. „Und dieser ironische Hoodie, der Scherzkeks“, amüsiert sich eine weitere Person.

„Kehrt doch mal vor eurer Haustür“: Söder erhält auf Instagram Unterstützung

Einige bedanken sich auch für die Vorlese-Aktion. „Habe sehr gern zugehört – jetzt wird es Zeit für einen Podcast“, schreibt eine Frau. „Sehr schön gewählt und super gut vorgelesen“, lautet ein weiterer Kommentar. Eine weitere Person meint, dass Söder sympathisch rüberkomme.

Doch auch Kritik bleibt nicht aus. „Lies doch mal armen Kindern vor, dass sie weiterhin arm bleiben müssen, damit sich eine gewisse ‚christliche‘ Union politisch profilieren konnte“, merkt jemand mit Blick auf das verhinderte Bürgergeld an. „Egal was Söder macht und hier posten lässt … wird bis aufs übelste durch den Dreck gezogen… Kehrt doch mal vor eurer Haustür und bleibt mal ein bisschen locker!“, verteidigt jemand Bayerns Ministerpräsidenten energisch. (kam)

