„Wieso Kaufland und nicht der Lidl-Pulli?“: Modisches Söder-Foto begeistert viele, sorgt auch für Fragen

Die Follower von Markus Söder sind begeistert von seinem neuesten Instagram-Post.

Oft muss Markus Söder auf Instagram Kritik einstecken. Nicht so jedoch bei seinem neuesten Post. Die Fans feiern den CSU-Chef euphorisch.

Update vom 19. Dezember: Markus Söder hat mit seinem Weihnachtspulli viele seiner Fans begeistert (siehe Erstmeldung). Doch jedem recht machen kann er es trotzdem nicht. „Wieso Kaufland und nicht der Lidl Pulli?“ will jemand auf Twitter wissen. Die Userin Queen of Christmas stellt dazu Söders Foto den Screenshot aus dem Kaufland Marktplatz entgegen. Im Online-Marktplatz von Kaufland können viele Anbieter Dinge einstellen. Ein weiterer Twitter-Nutzer kritisiert: „Ohne Lidl-Pullover kann ich Söder nicht als Mann des Volkes ernstnehmen.“

Wieso Kaufland und nicht der Lidl Pulli? pic.twitter.com/YbCdM46xks — 🎄 Queen of Christmas🤶 🇮🇷 (@Millennium_Teen) December 18, 2022

„Sehr modisch, oder?“ – Söder begeistert in neuem Weihnachts-Outfit

Erstmeldung vom 18. Dezember: München - Markus Söder wünscht seinen Followern auf Instagram einen schönen 4. Advent. „Die Vorfreude auf Weihnachten steigt“, schreibt er zu einem Video am 18. Dezember. Und: „Hab mir mal einen neuen Pullover zugelegt. Schon sehr modisch, oder?“, fragt der CSU-Chef.

Söder begeistert in Weihnachtsoutfit - „Dein Pulli ist eine Wonne, ich feier dich“

„Maggus dein Pulli ist eine Wonne, ich feier dich!“ schreibt jemand in den Kommentaren. „Mega Pullover“, findet eine Frau und eine weitere ergänzt: „Klasse Herr Söder…der ist mal mega und voll Trend.“

Söder begeistert mit Weihnachtspulli auf Instagram: „Ganz stark“ - Kritik auf Twitter

„Boah Markus , der Pulli steht dir voll gut“, kommentiert eine weitere Person. „Ich find den Pullover ganz stark“, ist ebenfalls zu lesen. Viel Lob also für Bayers Ministerpräsidenten. „Deutsche Grinch“, scherzt jemand. „Ahahaa was ist das denn“, macht sich jemand lustig. „Nur noch peinlich“, findet es dagegen eine weitere Person. Negative Kommentare sind bei diesem Post auf Instagarm aber in der Unterzahl.

Mehr Kritik findet sich da schon unter dem Post auf Twitter: „Wie kann man sowas posten und gleichzeitig mitverantwortlich sein, dass diverse Familien keine schöne Zeit, kein schönes Weihnachten haben können?“ fragt eine Frau. „Warum sagen Sie nichts zu dem Notstand in den Kliniken und Arztpraxen?“ will jemand wissen. „Peinlicher geht‘s kaum noch! Kümmern Sie sich lieber um eine ernsthaft betriebene Energiewende, statt sich weiter hier lächerlich zu machen!“ äußert ein Mann in den Kommentaren ebenfalls lautstarke Kritik.

Markus Söder: So feiert Bayerns Ministerpräsident Weihnachten

Söder auf Instagram: Zwischen Begeisterung und Kritik

Immer wieder begeistert Söder seine Follower mit seiner Rubrik „Söder isst“. Egal ob ein Salat, ein Grillteller oder Eis, die Fans lieben den CSU-Chef für seine Essensbilder. Mit einem Post kurz nach der Reichsbürger-Razzia sorgte Bayerns Ministerpräsident dagegen für Irritationen unter seinen Followern. Herbe Kritik bekommt Söder nach Instagram-Posts aber auch immer wieder zu spüren. (kam)