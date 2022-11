Biohendl-Fälscher fliegt auf: Rottaler Großschlachter soll Geflügel umetikettiert haben

Mitarbeiter des THW halfen den Fahndern bei der Sichtung von Unterlagen. © THW Eggenfelden

Großrazzia in Massing im Kreis Rottal-Inn: Eine Geflügelschlachterei soll Hähnchenfleisch und Hähnchen zu Bioware umettikettiert haben.

Massing – Eine Geflügelschlachterei in Massing im Kreis Rottal-Inn soll über Jahre hinweg konventionell erzeugtes Hähnchenfleisch als Bioware umetikettiert und so zu höheren Preisen weiterverkauft haben. Am Dienstag stoppte eine Großrazzia den mutmaßlichen Betrug.

Die Anwohner waren aufgeschreckt, als am Mittwoch eine Kolonne von Polizeiautos mit Blaulicht durch das Rottal fuhr, um den Betrieb zu durchsuchen. Laut Staatsanwaltschaft Landshut waren 150 Beamte im Einsatz. Auch das Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit sowie die Steuerfahndung waren vor Ort. In Baden-Württemberg wurde in Ertingen eine weitere Geflügelschlachterei durchsucht – beide Betriebe werden von einem Niederbayern betrieben. Auch Wohnungen wurden durchsucht.

Standard-Hendl mit den Gütesiegeln „Bio“, „Naturland“ und „Geprüfte Qualität Bayern“ versehen

Der Vorwurf: Drei Männer und zwei Frauen im Alter zwischen 29 und 58 Jahren sollen seit Anfang 2018 konventionelles Hähnchenfleisch und Hähnchen zu Bioware umetikettiert haben. Sie sollen Standardware mit den Gütesiegeln „Bio“, „Naturland“ und „Geprüfte Qualität Bayern“ versehen und so beim Weiterverkauf höhere Preise erzielt haben. Der Preis für Bio-Hähnchen beträgt über das Doppelte wie der von konventioneller Ware: Etwa bei Rewe kostet ein Kilo Biohähnchen 14,90 Euro, konventionelle Ware 6,90 Euro.



Außerdem besteht der Verdacht, dass aufgetaute Hähnchen fälschlicherweise als Frischware etikettiert und veräußert worden sein sollen. Der Tatvorwurf lautet „gewerbsmäßiger Betrug und Verstoß gegen Lebensmittelrecht“, heißt es beim Polizeipräsidium Niederbayern. Auch in Hessen, Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen gab es insgesamt 24 Durchsuchungen in mutmaßlich beteiligten Unternehmen. Die Razzia geht auf eine anonyme Anzeige zurück.



Ist wirklich Bio drin wo Bio drauf steht?

Wohin die mutmaßlich gefälschten Biohendl verkauft worden sein sollen, wird ermittelt

Wohin die mutmaßlich gefälschten Biohendl verkauft worden sein sollen, wird ermittelt. Das Unternehmen wirbt auf seiner Homepage damit, „Metzgereien, Hotels, Restaurants und Großhändler“ in ganz Süd- und Westbayern sowie Baden-Württemberg zu beliefern – auch „Festzelte wie auf dem Augsburger Plärrer“. Ob auch Wiesn-Wirte auf der Abnehmerliste standen ist laut Alexander Ecker, Pressesprecher der Staatsanwaltschaft Landshut, Gegenstand der Ermittlungen.



Das Wochenblatt in Aulendorf berichtet unter Berufung auf Mitarbeiter, dass in Ertingen vom Fließband auf den Boden gefallene Hähnchen in den Verkauf kämen, auf Bildern sind massenweise tote Tiere am Boden zu sehen. Bleibt die Frage: Wie war es möglich, offenbar vier Jahre lang falsche Biohähnchen in Umlauf zu bringen?

Markus Fadl, Sprecher des Labels Naturland sagt: „Jeder Betrieb wird jährlich von unabhängiger Stelle überprüft. Falls aber jemand mit krimineller Energie Lieferscheine fälscht, sind auch die Kontrolleure machtlos.“ Die beschuldigten Unternehmen erklären: „Wir weisen die verlautbarten Vorwürfe vollumfänglich und mit Nachdruck zurück.“ Durch die Zertifizierungen unterlägen die Unternehmen dauerhaften Qualitätsprüfungen. „Die Qualität unserer Produkte ist sichergestellt.“ JOHANNES WELTE

