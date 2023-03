Eskalation im McDonald‘s: Mutter, 15-Jährige und 12-Jährige prügeln auf anderes Mädchen ein

Von: Katarina Amtmann

Ein Streit zwischen Jugendlichen ist in Ansbach eskaliert (Symbolbild). © IMAGO / imagebroker

Ein Streit zwischen einer 15- und einer 16-Jährigen ist in Ansbach eskaliert, es gab Schläge. Auch die Mutter einer Freundin (12) beteiligte sich.

Ansbach – Am Sonntag, 26. März 2023, kam es gegen 15.25 Uhr an der Promenade in Ansbach zu einer Auseinandersetzung zwischen einer 16- und einer 15-Jährigen. Darüber berichtet die Polizei in einer Pressemitteilung am Montag.

Jugendliche streiten sich in Ansbacher McDonald‘s – Sogar Mutter (38) einer 12-Jährigen involviert

Im Verlauf des Streits verletzte die 16-Jährige die andere Jugendliche an der Nase. Die Auseinandersetzung eskalierte laut Polizei wenig später in der Nürnberger Straße im dortigen McDonald‘s. Die 15-Jährige ging zusammen mit einer Freundin (12) und deren Mutter (38) auf die 16-Jährige los. Sie „schlugen diese, woraufhin sich eine wechselseitige Körperverletzung entwickelte.“

Gegen alle vier Beteiligten wird nun wegen Körperverletzung beziehungsweise gefährlicher Körperverletzung strafrechtlich ermittelt, wie die Polizei mitteilt. Die Frauen wurden bei der Auseinandersetzung nur leicht verletzt. (kam)

