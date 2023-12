Crash löst Debatte aus: McLaren will gleich zwei Fahrzeuge überholen – und landet in Straßengraben

Von: Katarina Amtmann

Der McLaren ist in Franken verunglückt. © Polizei Mittelfranken

Ein McLaren-Fahrer verunglückte auf der B14, insgesamt waren drei Fahrzeuge an dem Crash beteiligt. Der Schaden ist immens - von 380.000 Euro ist die Rede.

Nürnberg - Am Montag, 18. Dezember, hat sich auf der B14 in Franken ein schwerer Unfall ereignet. Die Polizei Mittelfranken teilte auf Facebook zwei Fotos von dem Crash, an dem ein McLaren, ein zweites Auto und ein Kleinkraftrad beteiligt waren.

McLaren-Fahrer verunglückt auf B14 in Franken: Fahrer verliert Kontrolle über Wagen

„Der Fahrer des McLaren versuchte den vor ihm fahrenden PKW und das Kleinkraftrad zu überholen. Dabei verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug, kollidierte mit dem Pkw und landete im Straßengraben“, heißt es in dem Facebook-Post der Beamten. Der Fahrer des McLaren wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Er musste allerdings nicht ins Krankenhaus gebracht werden.

Der Pkw-Fahrer und seine Beifahrerin wurden ebenfalls leicht verletzt, sie kamen ins Krankenhaus nach Ansbach. Der Fahrer des Kleinkraftrades blieb dagegen unverletzt.

McLaren-Fahrer verursacht Unfall in Franken: 380.000 Euro Schaden

„An den Fahrzeugen entstand erheblicher Schaden, insbesondere am McLaren mit einem geschätzten Totalschaden von ca. 380.000 €“, so die Polizei. Die Feuerwehren aus Großhaslach, Petersaurach und Heilsbronn waren im Einsatz, die B14 musste kurzzeitig komplett gesperrt werden.

Der McLaren verunglückte auf der B14. Der Sachschaden beträgt rund 380.000 Euro. © Polizei Mittelfranken

Vorwürfe an McLaren-Fahrer, doch Kritiker erhalten Kontra: „Mitgefühl ist erschreckend“

„So ein hochgezüchtetes Auto muss man gut kennen und fahren können“, kommentiert eine Person den Beitrag, eine andere Frau wird da schon deutlicher: „So gehts wenn man meint, man stehe über den Regeln der Physik. Mein Mitgefühl gilt den unschuldig Beteiligten.“ Über solche Kommentare zeigt sich eine weitere Person verwundert: „Nur weil es ein teures Auto war, heißt das nicht, dass der Fahrer oder die Fahrerin nicht damit umgehn kann. Werfe den ersten Stein, wenn du noch nie einen Fehler gemacht hast.“ Das sehen weitere Facebook-Nutzer ähnlich: „Also das Mitgefühl hier ist erschreckend. Darf ein McLaren-Fahrer keine Fahrfehler machen?“ (kam)

Die Polizei Mittelfranken teilte zuletzt häufiger Unfallvideos, um abzuschrecken. So zum Beispiel das eines Motorradfahrers, der bei fast 300 km/h verunglückte, als ein Auto ausscherte.

