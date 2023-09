„Mega-Blockade-Hoch“ hält Sommer in Bayern: Temperaturen kratzen an der 30-Grad-Marke

Von: Katarina Amtmann

„Vor unserer Haustür“ zieht ein Tief nach dem anderen vorbei, so ein Wetter-Experte. Das Schmuddelwetter kommt aber nicht nach Bayern, hier herrscht bestes Sommerwetter.

München - Das Wetter verwöhnt die Menschen in Bayern dereit mit viel Sonne und Temperaturen bis zu 27 Grad. Doch geht da noch mehr oder müssen sich Sommer-Fans bald an schmuddeliges Herbstwetter gewöhnen? Die Prognose für den Freistaat.

Wetter in Bayern: Altweibersommer in Deutschland - Orkan- und Sturmtief „vor unserer Haustür“

Aktuell herrsche noch Altweibersommerwetter, wie Meteorologe Dominik Jung in seiner neuesten Vorhersage für wetter.net am Donnerstag, 28. September, erklärt. „Aber ein paar Meter vor unserer Haustür, Richtung britische Inseln, da zieht ein Tief nach dem anderen vorüber.“ Ein Orkan- und Sturmtief habe es dort „ordentlich rumpeln lassen“. Mit im Gepäck waren auch starke Böen. „Bei uns dagegen ist kaum Wind unterwegs. Das Hoch, das hält wie ein Bollwerk gegen die Tiefs dagegen“, erklärt Jung über Hoch Rosi. In Deutschland sei deshalb zeitnah kein Sturm zu erwarten.

„Mega-Blockade-Hoch“: Sommer geht in Bayern in die Verlängerung

Die nächsten Tage könnten ein paar Regentropfen bringen, aber nicht viele. „Der schwere Sturm über Großbritannien wird uns hier in Deutschland nicht erreichen. Bei uns setzt sich das ruhige Wetter fort“, heißt es in dem Video unter dem Titel „Orkanwarnung vs. Mega-Blockade-Hoch! 30 °C Anfang Oktober! Regen weg! Neue Wärme im Oktober?“ weiter.

Schon am Donnerstag klettern die Temperaturen in Teilen Deutschlands wieder in sommerliche Sphären, im Freistaat gibt es bis zu 27 Grad. Freitag kommen dann Wolken dazu, die Temperaturen in Bayern liegen dann bei rund 26 Grad. Am Samstag fällt das Thermometer schließlich um ein paar Grad auf maximal 23 Grad.

„Wärmeberg“ in Deutschland: Bis zu 29 Grad Anfang Oktober in Bayern

Anfang Oktober deutet sich dann ein „Wärmeberg“ an, wie Jung zunächst am Beispiel von Saarbrücken erklärt. Ob dieser wohl auch bis nach Bayern kommt? Die klare Antwort: Ja. Schon zum Sonntag steigen die Temperaturen wieder an. Meteorologe Jung spricht in diesem Zusammenhang von einer „Wetter-Zweiteilung“. Im Norden Deutschlands gibt es maximal 18 Grad, in Bayern klettert das Thermometer wieder auf sommerliche 25 Grad - und das am 1. Oktober.

Der Brückentag am 2. Oktober scheint ebenfalls sommerlich zu werden, im Freistaat werden bis zu 26 Grad erreicht. Am Feiertag (Tag der Deutschen Einheit) am 3. Oktober geht der Spätsommer dann nochmal richtig in die Vollen. Auf der Wetterkarte, die Meteorologe Dominik Jung in dem Youtube-Video zeigt, sind in Nordbayern Temperaturen bis 28 Grad zu sehen, im Südosten des Freistaats sogar 29. „Das ist wirklich deutlich zu hoch für die aktuelle Jahreszeit.“ In Baden-Württemberg sind sogar bis zu 30 Grad möglich.

Das sommerliche Wetter bleibt Bayern erhalten. Anfang Oktober kratzt das Thermometer an der 30-Grad-Marke. © IMAGO / Ulrich Wagner / Screenshot Youtube-Video wetter.net (Collage: Merkur.de)

Doch kein Kaltlufteinbruch? „Das krasse Gegenteil“

Der Wetter-Trend zeigt dann einen leichten Rückgang der Temperaturen auf 17 bis 24 Grad. „Aber so eine richtige Abkühlung ist es nun wirklich nicht”, findet der Wetter-Experte. Beim weiteren Verlauf zeigt sich dann eine kleine Überraschung. Wurde tags zuvor für den 7. Oktober noch ein Kaltlufteinbruch angekündigt, ist jetzt laut Jung „das krasse Gegenteil“ der Fall. Temperaturen bis zu 23 Grad sollen drin sein. Doch Jung relativiert die Vorhersage: Dies sei genauso unwahrscheinlich wie der „ominöse Kaltlufteinbruch“ zuvor. „Wir müssen noch ein bisschen Geduld haben”, so Jung. (kam)

