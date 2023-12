Nach Mega-Shitstorm wegen Pavian-Abgabe an Forschungseinrichtung: Auch Stadt übt scharfe Kritik an Zoo

Von: Katarina Amtmann

Der Augsburger Zoo hat zwei Mantelpaviane abgegeben - und erntet dafür massive Kritik (Symbolbild). © IMAGO / Christian Spicker

Bürger äußerten heftige Kritik, auch Tierschützer protestierten gegen das Vorgehen des Augsburger Zoos und bezeichneten es als „abstoßend“.

Augsburg - Die Stadt Augsburg übt scharfe Kritik an der Geschäftsführung des örtlichen Zoos. Der Grund ist die umstrittene Übergabe von zwei Pavianen an eine Forschungseinrichtung. „Die Stadt Augsburg als Gesellschafterin erwartet von der Zoo-Geschäftsführung, dass sie über Vorgänge, die dem Image des Zoos schaden könnten, im Vorfeld informiert und das Vorgehen gemeinsam beraten wird“, sagte Augsburgs Umweltreferent Reiner Erben (Grüne) der Augsburger Allgemeinen.

Kritik an Augsburger Zoo hält an: „Misshandelt und getötet“

Zwei männliche Mantelpaviane wurden vom Zoo an das Deutsche Primatenzentrum in Göttingen übergeben. Dieses ist eine Einrichtung des Leibniz-Instituts für Primatenforschung. Der Zoo betonte, dass die Paviane dort „nicht für Tierversuche eingesetzt werden“.

Tierschützer haben gegen das Vorgehen des Zoos protestiert. Der Verein Ärzte gegen Tierversuche vermutet, dass die Paviane in Göttingen zur Zucht verwendet werden und „ihre Nachkommen aufs Grausamste für wissenschaftlich unsinnige Tierversuche herhalten müssen, bei denen sie misshandelt und schlussendlich getötet werden“.

Augsburger Zoo gibt Paviane an Forschungseinrichtung ab - „Abstoßend“

Die Organisation Peta Deutschland äußerte sich ähnlich. Sie bezeichnete es als „abstoßend“, dass Zoos Tiere als Publikumsmagneten züchten und dann „regelmäßig wie seelenlose Gegenstände geradezu entsorgen“. Auf Facebook sieht sich der städtische Augsburger Tiergarten seit Tagen mit kritischen Kommentaren von Bürgern konfrontiert.

Umweltreferent Erben erklärte, dass Zoodirektorin Barbara Jantschke für die Geschäftsführung des Zoos und somit auch für die Abgabe von Tieren verantwortlich sei. Er kündigte jedoch an, dass der Aufsichtsrat sich mit dem Fall befassen werde. „Auch wird für das zukünftige Vorgehen bei der Abgabe von Zootieren eine gemeinsame Linie mit dem Zoo festgelegt.“

Zoo verteidigt Abgabe von Mantelpavianen

Am Mittwoch gab es zunächst keine Reaktion der Zoodirektorin auf die Kritik aus dem Rathaus. Der Zoo verteidigte jedoch erneut die Übergabe der beiden Männchen an das Institut. Dies hätte Spannungen in der 55-köpfigen Gruppe der Augsburger Mantelpaviane reduzieren können. Zudem würden die beiden Paviane in Göttingen „eine gute Haltung mit einem entspannten Umfeld“ erhalten. (kam/dpa)

Dieser Artikel wurde mithilfe maschineller Unterstützung bearbeitet und vor der Veröffentlichung von der Redakteurin Katarina Amtmann sorgfältig geprüft.