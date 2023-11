„Mehr als verdient gewonnen“: Beste Urlaubsregion Deutschlands liegt in Bayern

Von: Leyla Yildiz

Es ist berühmt für seine Berge und Seen. Nun hat eine bayerische Region noch einen weiteren Titel geholt. Sie schneidet bei den Reisenden am besten ab.

München - Urlaub machen in Bayern, das ist wohl immer eine gute Wahl. Das „schönste Bundesland Deutschlands“ bietet Reisenden eine große Abwechslung an Bergen, Seen, berühmten Sehenswürdigkeiten und charmanten Städten. Einen guten Mix daraus bietet zum Beispiel das Allgäu. Diese beliebte Region in Bayern ist jetzt sogar bei den Travelbook Awards des Online-Reisemagazin ausgezeichnet worden. Die Leser des Travelbooks haben das Allgäu zur besten Urlaubsregion in Deutschland gewählt.

Gegen das Allgäu gingen die Pfalz, der Bodensee, Rügen und die Ostseeküste ins Rennen. Die Entscheidung der Leser begründete Angelika Pickardt, stellvertretende Redaktionsleitung von Travelbook, wie folgt. „Hohe Berge, tiefe Täler, schneebedeckte Gipfel im Winter und blühende Bergwiesen im Sommer – das Allgäu hat mehr als verdient gewonnen.“ Weitere Gründe seien natürlich auch die idyllischen Dörfer sowie das Schloss Neuschwanstein.

Das Allgäu ist bei Urlaubern besonders beliebt. © MIS/Imago Images

Allgäu ausgezeichnet: Region ist bei Menschen besonders beliebt

Den Preis entgegen nahm Simone Zehnpfennig, die Pressesprecherin der Allgäu GmbH. Sie hat sogar noch einen Geheimtipp in petto: „Ich empfehle euch die Lädine im Allgäu. Hier könnt ihr gemütlich auf einem Segelschiff sitzen und anschließend das glasklare Wasser genießen“.

