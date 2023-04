Elli und Matheo schon über zehn Jahre untergebracht: Tierheim teilt „Herzenswunsch“ für zwei Katzen

Von: Kathrin Ostroga

Ein bayerisches Tierheim sucht nach einem passenden Zuhause für zwei Katzen. Seit über zehn Jahren klappt das bisher nicht.

Bayern – Das Tierheim ist für viele Katzen, Hunde und Meerschweinchen allerhöchstens eine Zwischenstation auf ihrer Lebensreise. Doch es gibt auch Tiere, die quasi ihr gesamtes Leben hier fristen. Oft geht es um Katzen oder Hunde, die nicht der Norm entsprechen oder etwas kompliziert im Umgang sind. Das Tierheim Kulmbach versucht nun zwei langjährige Bewohner zu vermitteln.

Tierheim Kulmbach sucht Zuhause für zwei Katzen, die seit über 10 Jahren dort sind

Es geht um Elli und Matheo. Die beiden Katzen kamen nach Aussagen des Tierheims im Alter von drei Monaten als scheue Fundtiere her. „Seit dem warten wir auf Menschen, die sie einfach so nehmen, wie sie sind“, schreibt das Tierheim auf Facebook.

Das scheint in den letzten Jahren nie geklappt zu haben. „Matheo hatte noch nicht einmal die Chance bekommen, Elli hingegen war im Jahr 2011 gerade mal vier Tage vermittelt und wurde dann wieder abgeholt“, heißt es aus Kulmbach. Mehr als zehn Jahre also, in denen niemand den beiden Stubentigern ein passendes Zuhause bieten konnte.

Elli habe bei der Vermittlung damals große Angst gehabt, saß nur auf dem Schrank und verweigerte das Fressen. „Mal wieder hatte man nicht die nötige Geduld für ein Tier, das wild geboren wurde und den Menschen einfach noch nicht vertraut hat“, meint das Tierheim Kulmbach auf Facebook.

Tierheim in Bayern will zwei Katzen noch „einen schönen Lebensabend bieten“

Seitdem habe sich bei den beiden Katzen aber etwas getan. „Matheo lässt sich mittlerweile von seien Bezugspersonen richtig durchknuddeln und bürsten, Elli kommt mindestens her und holt sich die Leckerlis aus der Hand ab“.

Obwohl die Katzen schon so viele Jahre da seien, wolle man nichts unversucht lassen, um ihnen auf ihre alten Tage noch ein richtiges Zuhause schenken zu können. „Wir hoffen so sehr, vielleicht durch diesen Aufruf Menschen zu finden, denen es nichts ausmacht und die nötige Geduld haben, den beiden zusammen einen schönen Lebensabend zu bieten“.

„Von Herzen geteilt“ – Tierheim in Bayern sucht Zuhause für zwei vierbeinige Senioren

Die beiden Katzen seien soweit gesund – das Blut wurde noch dieses Jahr untersucht und die Zähen saniert. Allerdings sind die zwei nur gemeinsam abzugeben. Am schönsten sei eine Wohnung mit gesichertem Balkon. „Weil sie ja noch nie draußen waren“. Wer Interesse hat, das Katzen-Duo kennenzulernen, kann sich beim Tierheim Kulmbach melden.

In den Kommentaren zeigen sich viele berührt von Mattheos und Ellis Geschichte. „Wie traurig ist das denn“, meint eine Nutzerin. „Von Herzen geteilt, ich drücke den beiden Süßen fest die Daumen“, heißt es in einem weiteren Kommentar. Viele weitere Tiere, zum Beispiel auch im Allgäu, suchen ein Zuhause.

Vielleicht kriegen die beiden Katzen durch den Aufruf ja doch noch die Chance auf ein liebevolles Zuhause. Auf Facebook drücken viele User die Daumen oder haben den Beitrag geteilt. Das scheint schon die ersten Früchte zu tragen. Auf Nachfrage beim Tierheim in Kulmbach heißt es: „Es haben sich bereist einige Interessierte gemeldet. Wir prüfen in den nächsten Tagen, ob etwas passen könnte“.

