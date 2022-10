46-Jährige tot in Wohnung gefunden: Polizei Schwaben sucht Ehemann öffentlich

In Meitingen wurde eine 46-jährige Frau tot aufgefunden. Jetzt sucht die Polizei nach dem Ehemann. © Sebastian Kahnert/dpa/Symbolbild/Polizei Schwaben Nord

In einem Ort nördlich von Augsburg wurde am Freitag eine Leiche in einer Wohnung gefunden. Nun sucht die Polizei nach dem Ehemann des Opfers.

Meitingen – In einem Zwei-Familien-Haus im Ortsteil Herbertshofen des Markts Meitingen (Landkreis Augsburg) wurde am Freitagmittag eine leblose Person gefunden. Bei der Toten handelt es sich um eine 46-jährige Frau. Die Polizei sucht nun nach dem Ehemann und hofft auf Hinweise aus der Bevölkerung.

Mögliches Tötungsdelikt in Meitingen: Polizei sucht öffentlich nach dem Ehemann

Gegen 13 Uhr ging am Freitag der Notruf bei der Polizei ein. Es wurde eine tote Person in einer Wohnung in einem Zwei-Familien-Haus in Herbertshofen gefunden. Die Beamten machten sich auf den Weg und fanden am Einsatzort die Leiche einer 46-Jährigen. Die Kripo Augsburg nahm daraufhin die Ermittlungen auf. Nach bisherigen Erkenntnissen, heißt es in der Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Schwaben Nord, muss von einem Tötungsdelikt ausgegangen werden.

Nun suchen die Beamten nach dem Ehemann der Getöteten. Es handelt sich dabei um den 58-jährigen Anton Hübner. Er wohnt zusammen mit seiner Frau in der Wohnung in Herbertshofen. Bislang fehlt von ihm jedoch jede Spur. Weder im Umfeld des Tatorts noch im Rahmen einer breit angelegten Fahndung konnte der 58-Jährige gesichtet werden. Jetzt entschloss man sich bei der Polizei, die Fahndung öffentlich zu machen.

Dringend tatverdächtig: Anton Hübner steht im Verdacht, seine Frau getötet zu haben. © Polizei Schwaben Nord

Beschrieben wird Hübner wie folgt:

Etwa 180 Zentimeter groß

kräftige Statur

hellbraune Haare und Schnauzbart

Er ist mutmaßlich mit einem schwarzen Audi A3, 1.4 TDI, Baujahr 2009, mit dem Kennzeichen WM-TI 245 unterwegs

Tötungsdelikt in Meitingen: Polizei hofft auf Hinweise zum Ehemann des Opfers

Sollten Zeugen Angaben zum Aufenthaltsort von Anton Hübner machen können oder ihn im Laufe des Tages gesehen haben, werden sie dringend gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen. Man kann seine Hinweise über den Notruf 110 abgeben oder direkt mit der Kripo Augsburg sprechen, unter Telefon (0821) 3 23 38 11. Weiter schreibt die Polizei, werden Zeugen gebeten, den Verdächtigen nicht selbständig anzusprechen, sondern umgehend die Ordnungshüter zu verständigen. (tel)

