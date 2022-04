Ehestreit in Franken eskaliert: Frau attackiert Mann mit Messer – Schläge mit Gegenständen

Von: Katarina Amtmann

Eine Frau hat ihren Ehemann in Memmelsdorf schwer verletzt. © NEWS5 / Merzbach

Eine Frau hat ihren Ehemann in Memmelsdorf mit einem Messer verletzt und mit Gegenständen geschlagen. Der 56-Jährige wurde schwer verletzt.

Memmelsdorf – Eine 55-Jährige soll ihren Ehemann am Mittwochmorgen in Memmelsdorf (Landkreis Bamberg) schwer verletzt haben. Das teilten das Polizeipräsidium Oberfranken und die Staatsanwaltschaft Bamberg in einer gemeinsamen Presseerklärung mit.

Memmelsdorf: Ehefrau greift Mann mit Messer und Gegenständen an

Demnach kam es am Mittwochmorgen gegen drei Uhr zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen dem Ehepaar im Ortsteil Lichteneiche. „Dabei erlitt der 56-jährige Ehemann eine Stichverletzung sowie Verletzungen durch Schläge mit verschiedenen Gegenständen“, heißt es. Nachdem der Mann den Notruf absetzte, nahmen Polizeistreifen aus Bamberg die Frau in der Wohnung vorläufig fest.

Memmelsdorf: 56-Jähriger von Ehefrau schwer verletzt

Der Mann wurde schwer verletzt und kam zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus. „Die Ermittlungen der Kriminalpolizei Bamberg wegen eines versuchten Tötungsdelikts dauern an“, heißt es. Die Frau soll am Donnerstag einem Haftrichter vorgeführt werden. (kam)

