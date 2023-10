Im Januar tot im Bach gefunden: Denkmal für berühmten Stadtkater Chicco

Von: Johannes Welte

Denkmal für Chicco. © Dietmar Weckwerth/Facebook

Denkmäler gibt es gewöhnlich für Könige, Präsidenten oder Wissenschaftlerinnen. In Memmingen wurde jetzt ein Denkmal für einen Kater errichtet. Die ganze Stadt ist aus dem Häuschen.

Memmingen – „Diese Katze war bekannter als so mancher Stadtrat in Memmingen.“ Die ganze Stadt trauert um Kater Chicco, der von 2017 bis 2023 die Innenstadt der Unterallgäu-Metropole zu seinem Revier gemacht hatte. Bei Facebook, auf einer eigenen Internetseite und in vielen Fenstern der Stadt wird um den Kater getrauert, der im Januar gestorben ist. Und gestern Abend bekam er auch noch sein eigenes Denkmal.

Kater Chicco machte es sich bequem, wo er wollte, wie in dieser Auslage-Kiste in einem Geschäft. © Vandmanden/Facebook

„Er durchstreunte nicht nur die Gassen, sondern ließ sich auch von – fast allen – Menschen streicheln“, ist auf chicco-aus-mm.de nachzulesen. „Berühmt ist Chicco auch dafür gewesen, dass er es sich für ein Schläfchen gemütlich gemacht hatte, wo er gerade wollte. Auf weichen Pullovern im Modeladen, im offenstehenden Handwerker-Auto, im Probenaufsteller eines Kosmetikgeschäfts und in den unzähligen Cafés und Bäckereien der Stadt.“

Memmingen: Kater Chicco legte sich hin, wo er wollte

Auf der Seite berichten viele Memminger von ihren Erinnerungen an ihren Liebling: „Mein schönstes Erlebnis mit ihm war am Jahrmarkt, da hat die Polizei einen Stand gehabt und zwei, drei Beamte sind ans Auto und haben es aufgemacht und Brotzeit gemacht. In dem Moment kam er ums Eck und hat sich zu den Polizisten gesetzt und streicheln lassen. Natürlich fiel auch immer wieder ein Stück für ihn ab.“

Nicht nur in diesem Schaufenster wird um Chicco getrauert. © Facebook/Rauch

Im Januar war Chicco im Alter von fünf Jahren tot im Stadtbach gefunden worden. Danach wurden Spenden für ein Denkmal gesammelt. Die Künstlerin Cornelia Brader aus Memmingen gestaltete eine Bronzeskulptur.

Ein Bronzedenkmal als Erinnerung an Chicco in Memmingen

Viele Menschen hatten früher Fotos von der prominenten Katze gemacht und auf einer Facebook-Seite veröffentlicht. Die Gruppe ist immer noch aktiv und hat mehr als 2000 Mitglieder. „Es freut mich sehr, dass unser Chicco ein würdiges Plätzchen bekommt, da kann ich ihn jeden Tag auf meinem Arbeitsweg sehen“, schrieb eine Frau über das Denkmal. Die Katzenstatue wird am Schrannenplatz stehen, neben dem Stadtbach, in dem Kater Chicco starb.

