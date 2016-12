Memmingens Bürgermeister Kennerknecht mit 46 Jahren gestorben

Herzversagen

+ © Markus Kennerknecht/Facebook Markus Kennerknecht starb an den Folgen eines Herzversagens. © Markus Kennerknecht/Facebook

Memmingen - Erst Anfang November war Markus Kennerknecht (SPD) zum Oberbürgermeister von Memmingern gewählt worden. Am Mittwoch starb er im Alter von 46 Jahren.

Memmingens Oberbürgermeister Markus Kennerknecht ist tot. Der SPD-Politiker starb am Mittwoch im Alter von 46 Jahren an den Folgen eines Herzversagens, wie seine Partei mitteilte. Kennerknecht war erst Anfang November zum neuen Rathaus-Chef gewählt worden. Er trat die Nachfolge von Ivo Holzinger (SPD) an, der mit 68 Jahren als Deutschlands dienstältester Oberbürgermeister nach 36-jähriger Amtszeit in den Ruhestand gegangen war. „Meine Gedanken sind bei seiner Frau und seinen beiden Kindern sowie bei allen Angehörigen und Freunden“, erklärte der Vorsitzende der Bayern-SPD, Florian Pronold.

dpa