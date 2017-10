Die Polizei gibt noch nicht viele Informationen bekannt: Fest steht, dass im Unterallgäu eine Leiche entdeckt wurde.

Memmingerberg - Im Unterallgäu ist eine Leiche gefunden worden. Sie sei am Donnerstag in Memmingerberg entdeckt worden, sagte ein Polizeisprecher am Freitag. Details waren zunächst völlig unklar. Polizei und Staatsanwaltschaft wollten im Laufe des Nachmittages weitere Informationen bekannt geben.

dpa

Rubriklistenbild: © picture alliance / Patrick Seege