Video zeigt Raser-Irrsinn mit Protz-Karren in Bayern: „Nicht schon genug Menschen gestorben“

Von: Katarina Amtmann

Die mittelfränkische Polizei hat Aufnahmen eines Autorennens in Nürnberg geteilt. Bei vielen Menschen sorgt das Video für Kopfschütteln.

Nürnberg - Die Polizei Mittelfranken sorgte im Dezember immer wieder mit Raservideos auf Facebook für Aufsehen - um wachzurütteln. Mal teilten die Beamten einen heftigen Motorradcrash bei fast 300 km/h, mal einen BMW, der mit 180 km/h unterwegs war und verunglückte. Nun veröffentlichten die Beamten auf Facebook Aufnahmen von einem Wagen, der mit 140/h unterwegs war - innerorts.

Mercedes und BMW rasen durch Nürnberg: Polizei teilt Video

„Bei einer zivilen Verfolgung mit einem unserer ProVida-Fahrzeuge auf der Münchener Straße in Nürnberg stadtauswärts wurden der Pkw Mercedes AMG GT und der Pkw BMW M3 von unseren Kollegen wahrgenommen“, heißt es zu dem Video. Die Autos fuhren nebeneinander und waren mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit im Stadtverkehr unterwegs.

Autorennen in Nürnberg: „Rücksichtslose Fahrweise“ - Polizei teilt Videoaufnahmen

Auf Höhe der Bauernfeindstraße hielten beide Wagen an einer roten Ampel. „Anschließend beschleunigten sie innerorts im Kurvenbereich auf ca. 140 km/h. Diese rücksichtslose Fahrweise wurde auf Video festgehalten“, schreibt die Polizei. Der AMG GT wurde an einer Tankstelle in der Münchner Straße gestoppt, der BMW M3 flüchtete in unbekannte Richtung.

„Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wurde der AMG GT zur Vorbereitung der Beschlagnahme sichergestellt.

Die Überprüfung des BMW M3 ergab, dass es sich um ein Firmenfahrzeug handelt, ein Versicherungsschutz besteht vermutlich nicht“, so die Polizei weiter. Die Ermittlungen dauern an.

„Sind ja nicht schon genug Menschen gestorben“: Wütende Reaktionen nach Polizei-Video

„Sind ja nicht schon genug Menschen gestorben wegen solchen Knalltüten“, ärgert sich eine Frau in den Kommentaren. „Die Fahrweisen innerhalb der Stadt werden immer schlimmer. Ich wurde innerhalb einer Woche 2x geschnitten, so dass ich eine Vollbremsung vornehmen musste, um eine Kollision gerade noch so zu verhindern. Blinken ist sowieso ausser Mode gekommen. Es ist dringend Zeit für mehr Kontrollen und höhere Verwarnungs- und Bußgelder“, fordert eine weitere Person. Mehrere Personen fordern außerdem ein lebenslanges Fahrverbot für die Raser. (kam)

