Menschen in Bayern heizen vergleichsweise sparsam – München und Nürnberg in den Top 10

Von: Manuel Rank

Drucken Teilen

Im Ländervergleich liegt Bayern beim Heizverhalten auf dem fünften Platz. Im Freistaat heizen die Menschen sparsam – meist aufgrund finanzieller Natur.

München – Nach Angaben des Heizkosten-Abrechners Ista heizen Menschen in Bayern vergleichsweise sparsam. Im Ländervergleich liegen sie in der bisherigen Heizsaison mit einem Verbrauch von 21,7 Kilowattstunden pro Quadratmeter auf dem fünften Platz. Mit einem wetterbereinigten Mehrverbrauch von nur sieben Prozent im Vergleich zum Vorjahr lägen die bayerischen Privathaushalte sogar auf Platz eins, zusammen mit Sachsen, teilte Ista mit.

In Bayern heizen die Menschen sparsamer als in anderen Bundesländern. © picture alliance/dpa | Jan Woitas, picture alliance/dpa | Hauke-Christian Dittrich (klein) (Collage)

In ganz Deutschland liege der Verbrauch in der laufenden Heizsaison derzeit zwölf Prozent höher als im Zeitraum des Vorjahres. In Niedersachsen und Mecklenburg-Vorpommern stieg er um 20 Prozent. Wie viel Energie beim Heizen verbraucht wird, hänge stark vom Verhalten, vom Bestand und Zustand der Häuser und vom regionalen Energiemix ab, sagte eine Sprecherin der Deutschen Presse-Agentur. In Sachsen, Thüringen und Brandenburg ist der Energieverbrauch demnach mit 18 bis 20 Kilowattstunden je Quadratmeter am niedrigsten, in Schleswig-Holstein mit 28,4 Kilowattstunden am höchsten.

Zwei bayerische Städte vorne im deutschlandweiten Vergleich

Auch im Vergleich der 20 größten Städte sieht der Heizkosten-Abrechner Ista den Bayern gut platziert: München belegt mit einem Mehrverbrauch von sechs Prozent den zweiten Platz hinter Leipzig. Nürnberg schafft es mit einem Mehrverbrauch von zwölf Prozent auf den achten Platz. Den Menschen in München genügen den Angaben zufolge 20,4 Kilowattstunden je Quadratmeter; Menschen in Nürnberg verbrauchen 22,9 Kilowattstunden.

(Übrigens: Unser Bayern-Newsletter informiert Sie täglich über alle wichtigen Geschichten aus Bayern.)

Erhebung zum Heizverhalten Der Heizkosten-Abrechner Ista wertet laufend aktuelle Monatsdaten von rund 350.000 Haushalten aus. Für den Vergleich wurden sie mit Daten des Deutschen Wetterdienstes (DWD) um Wettereinflüsse bereinigt.

Energiesparen ist vielen Menschen in Bayern wichtig – meist ist das Motiv finanzieller Natur

Für jeden zweiten Bayern sei Energiesparen beim Heizen wichtig, teilte Ista nach einer von dem Unternehmen in Auftrag gegebenen Umfrage des YouGov-Instituts mit. Dabei sei der Hauptgrund finanzieller Natur. Rund die Hälfte der Befragten im Freistaat erwartet demnach, dass die Energiekosten sinken werden.

Damit dürften sie sich täuschen: Für die laufende Heizperiode müsse bundesweit mit einem Kostenanstieg von 61 Prozent bei Erdgas und 34 Prozent bei Heizöl gerechnet werden, sagte Ista-Chef Hagen Lessing. Bei einer 70-Quadratmeter-Wohnung mit Gasheizung könnten die Mehrkosten 460 Euro betragen: Hier lauert eine echte Kostenfalle für viele Mieterinnen und Mieter.“ (mit Informationen der dpa)

Mehr News finden Sie in unserer brandneuen Merkur.de-App, jetzt im verbesserten Design mit mehr Personalisierungs-Funktionen. Direkt zum Download, mehr Informationen gibt es hier. Sie nutzen begeistert WhatsApp? Auch dort hält Sie Merkur.de ab sofort über einen neuen Whatsapp-Kanal auf dem Laufenden. Hier geht‘s direkt zum Kanal.