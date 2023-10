„Die Fahrten werden immer menschenunwürdiger“ – Bundespolizei über die Skrupellosigkeit der Schleuser

Von: Katrin Woitsch

Teilen

Die illegale Einwanderung von Menschen in Transportern nimmt seit Wochen zu. Bundespolizeisprecher Rainer Scharf berichtet über die Skrupellosigkeit der Schleuser und das Risiko bei Verfolgungsjagden.

Die Bundespolizei spürt seit Wochen, dass die Zahl der Schleusungen stark steigt. Und dass die Fahrer rücksichtsloser werden. Erst am Freitag (13. Oktober) ist es in diesem Zusammenhang zu einem schweren Unfall auf der A94 bei Ampfing in Oberbayern gekommen, bei dem gleich sieben Menschen starben. Rainer Scharf von der Bundespolizei Rosenheim berichtet, was er und seine Kollegen erleben.

Oft greifen Sie Migranten auf, die stundenlang eingepfercht im Kofferraum saßen. Werden die Schleuser immer skrupelloser?

Ja, die Schleuser befördern ihre Passagiere immer häufiger unter menschenunwürdigen Zuständen. Erst Mittwoch hatten wir so einen Fall in Schliersee. In einem Kleintransporter waren alle Rückbänke ausgebaut. Die Menschen saßen ungesichert auf dem blanken Boden. Es ist nicht auszudenken, was passiert, wenn der Fahrer nur scharf bremst. Das Fahrzeug ist im Straßengraben gelandet. Wir haben noch fünf Personen aufgegriffen, von fünf bis zehn weiteren fehlt jede Spur. An solchen Beispielen sieht man: Es geht den Schleusern nur darum, so schnell und so viele Menschen wie möglich zu transportieren.

Wie häufig kommt es vor, dass Schleuser versuchen, vor der Polizei zu flüchten?

Bei uns im Rosenheimer Bereich sind das eher Einzelfälle. Am Achenpass ist am Donnerstag ein Fahrzeug durch die Kontrollstelle gerast, der Schleuser wurde erst durch eine Straßensperre gestoppt. Offenbar ist er sogar auf einen Beamten zugefahren, der auf die Seite springen musste, um nicht erfasst zu werden. Den Fahrern geht es nur darum, nicht gefasst zu werden. In vielen Fällen haben sie bereits den nächsten Auftrag.

Szenen wie diese sieht die Polizei immer häufiger: Viele Menschen werden in Kofferräumen eingeschleust. © Bundespolizei Rosenheim

Eine Verfolgungsfahrt bedeutet ein großes Risiko – auch für andere Autofahrer. Wie wägen Sie ab, wann es zu gefährlich ist?

Die Verkehrssicherheit hat in jedem Fall Priorität. Wir tun auch in Verfolgungsfällen alles dafür, Gefahrensituationen zu vermeiden. Aber man muss leider immer davon ausgehen, dass Schleuser, die durch eine Kontrolle brechen, danach erst richtig Gas geben. Und leider haben sie die Autos dann nicht unter Kontrolle. Leider kann niemand ausschließen, dass bei diesen waghalsigen Fahrten ein Unfall passiert.

Wir tun auch in Verfolgungsfällen alles dafür, Gefahrensituationen zu vermeiden.

Oft sind auch die Autos der Schleuser in einem gefährlichen Zustand.

Das ist richtig, häufig stammen die Fahrzeuge vom Schrottplatz. Sitze werden ausgebaut, Fenster mit Farbe getönt. Die Fahrzeuge haben kaum noch einen Wert. Die Schleuserorganisationen beziehen wohl schon ein, dass die Autos im Fall eines Aufgriffs sichergestellt werden.

Innenminister Joachim Herrmann forderte nach dem Unfall erneut verstärkte Grenzkontrollen. Was hätte das geändert?

Es finden bereits Grenzkontrollen statt. Im Bereich der Passauer Bundespolizei gibt es inzwischen vier Kontrollstellen. Wir betreiben die Kontrollstelle auf der A93 bei Kiefersfelden, eine weitere gibt es auf der A8. Daneben gibt es fest eingerichtete Kontrollstellen auf den Landstraßen – und weitere unregelmäßige Kontrollen auf den Nebenstrecken, die für die Schleuser unberechenbar sind. Auch dort gibt es immer wieder Aufgriffe. Erst am Donnerstag waren bei Frasdorf 20 Menschen aus der Türkei zu Fuß mit Handgepäck unterwegs. Auch Kinder.

(Übrigens: Unser Bayern-Newsletter informiert Sie täglich über alle wichtigen Geschichten aus Bayern.)

In Rosenheim haben Sie bereits auf die gestiegenen Schleusungsfälle reagiert und das System wieder hochgefahren, das 2015 eingerichtet wurde. Sind die Zustände wie damals?

Wir haben die Bearbeitungsstraße wieder eingerichtet, die es schon 2015 gab. Wir arbeiten wieder genau wie damals: Es gibt einen großen Wartebereich, in dem die Geflüchteten versorgt werden, bis sie nach und nach registriert werden.

Rainer Scharf, Sprecher der Bundespolizei Rosenheim © Bundespolizei

Rechnen Sie damit, dass die Zahlen weiter steigen?

Aus unseren Erfahrungen der vergangenen Jahre wissen wir, dass sie im Herbst immer ansteigen. Viele Menschen versuchen, vor dem Winter über die Grenze zu kommen.

Wie schwer ist es, die Schleuserorganisationen im Hintergrund zu ermitteln?

Das ist schwierig. Die Ermittlungsverfahren dauern Monate, teils Jahre. Die Schleuserfahrer stammen oft aus den Ländern entlang der Route. Viele dieser Länder liegen außerhalb der EU, das macht die Ermittlungsarbeit komplizierter. An Schleuserorganisationen in der Türkei heranzukommen, ist äußerst schwer.

Mehr News finden Sie in unserer brandneuen Merkur.de-App, jetzt im verbesserten Design mit mehr Personalisierungs-Funktionen. Direkt zum Download, mehr Informationen gibt es hier. Sie nutzen begeistert WhatsApp? Auch dort hält Sie Merkur.de ab sofort über einen neuen Whatsapp-Kanal auf dem Laufenden. Hier geht‘s direkt zum Kanal.