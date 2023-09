Messerangriffe in Bayern: Junger Mann stirbt – weiterer Täter ist flüchtig

Von: Lisa Metzger

Die Polizei Würzburg setzte Hunde am Tatort ein. Hier stach ein 22-Jähriger auf drei Personen vor einem Club ein. © Höfig/News5

In der Nacht zum Sonntag (17. September) wird ein 28-Jähriger bei einem Streit in Würzburg getötet. Auch in Garmisch-Partenkirchen eskaliert eine Auseinandersetzung mit einem Messer.

Würzburg - Wie die Polizei mitteilte, soll in der Nacht zu Sonntag (17. September) vor einer Diskothek in der Würzburger Altstadt ein Streit unter mehreren jungen Männern ausgebrochen sein. Dabei habe ein 22-Jähriger mit einem Messer die anderen Männer angegriffen und sei daraufhin geflüchtet.

Bei dem Angriff erlitten die Männer schwere Schnitt- und Stichverletzungen. Ein 28-Jähriger erlag später seinen Verletzungen im Krankenhaus. Die Polizei konnte den geflüchteten Tatverdächtigen, ein 22-jähriger Spanier, in der Nähe des Tatorts leicht verletzt festnehmen. Nach Angaben der Polizei soll er am Montag (18. September) dem Ermittlungsrichter vorgeführt werden.

Weiterer Messerangriff in Garmisch-Partenkirchen

Auch in Garmisch-Partenkirchen ist es am späten Samstagabend (16. September) gegen 22.30 Uhr zu einem Streit gekommen, bei dem ein 34-Jähriger mit einem Messer erheblich, aber nicht lebensgefährlich, im Halsbereich verletzt wurde. Laut der Polizei soll sich der bislang unbekannte Täter über die laute Musik beschwert haben. Nach einem kurzen Wortwechsel zwischen ihm und den vier Männern, habe er unvermittelt auf den 34-Jährigen eingestochen und flüchtete anschließend zu Fuß in Richtung Hauptstraße. Bislang fehlt von dem Tatverdächtigen allerdings jede Spur. Die Polizei ermittelt.

