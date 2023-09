Mikrozensus liegt Zahlen vor: So viele Menschen mit Migrationsgeschichte sprechen Zuhause Deutsch

Von: Felix Herz

In den Ergebnissen des Mikrozensus zum Jahr 2022 finden sich auch Angaben, zur Sprache, die Menschen in Bayern mit Migrationshintergrund sprechen.

München – Etwa ein Drittel der in Bayern lebenden Einwohner mit Migrationshintergrund kommuniziert laut Mikrozensus in der häuslichen Umgebung ausschließlich auf Deutsch. Die Generation, zu der die Befragten gehören, spielt dabei eine entscheidende Rolle, so die Information des bayerischen Statistikamtes aus Fürth. Ein Viertel der nach Deutschland eingewanderten Personen nutzt zu Hause ausschließlich die deutsche Sprache. Bei den Kindern dieser Personen, der sogenannten zweiten Generation, ist es sogar mehr als die Hälfte.

3,8 Millionen Einwohner mit Migrationshintergrund in Bayern – die Hälfte davon hier geboren

Im Jahr 2022 verzeichnete der Mikrozensus in Bayern 3,8 Millionen Einwohner mit Migrationshintergrund, so die Auskunft des Landesamtes. Ungefähr die Hälfte davon sind deutsche Bürger, die in Deutschland geboren wurden.

Dem Mikrozensus zufolge sprechen gut ein Drittel der Menschen mit Migrationsgeschichte in Bayern in den eigenen vier Wänden Deutsch. (Symbolbild) © Zoonar / IMAGO

Seit 1957 führen Statistikexperten den Mikrozensus durch. Dabei werden jährlich ein Prozent der Bevölkerung zu ihren Lebensbedingungen befragt. In Bayern betrifft dies jedes Jahr etwa 60.000 Haushalte.

Ein knappes Fünftel spricht zu Hause kein Deutsch: Ein Großteil davon, wanderte aus dem Ausland ein

Gemäß den Angaben der Befragten sind neben Deutsch Russisch, Türkisch und Rumänisch die am häufigsten gesprochenen Sprachen im häuslichen Umfeld. Fast ein Fünftel der Befragten gab an, zu Hause kein Deutsch zu sprechen. Der Großteil dieser Gruppe sind Personen, die aus dem Ausland nach Deutschland eingewandert sind. (fhz)

Dieser Artikel wurde mithilfe maschineller Unterstützung bearbeitet und vor der Veröffentlichung vom Redakteur Felix Herz sorgfältig geprüft.