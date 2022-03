Doch keine Stationierung von Militär-Transportflieger A400M in Bayern: „Gravierende Fehlentscheidung“

Von: Katarina Amtmann

Der Transportflieger A400M wird nicht in Bayern stationiert (Archivbild) © Matthias Balk/dpa

In Bayern wird es doch keine Stationierung des Militär-Transportfliegers A400M geben. Eine „Fehlentscheidung“ findet ein CSU-Politiker mit Blick auf den Ukraine-Krieg.

Augsburg – Das Verteidigungsministerium will die Pläne zur Stationierung von zehn Transportflugzeugen A400M auf dem Fliegerhorst Lechfeld in Schwaben nicht weiterverfolgen. Der Flugplatz bei Graben südlich von Augsburg soll nun doch nicht in den nächsten Jahren zur zweiten deutschen Basis des Transportfliegers werden. Das teilte ein Sprecher des Ministeriums am Montag mit.

Der schwäbische CSU-Bundestagsabgeordnete Hansjörg Durz kritisierte dies als „gravierende Fehlentscheidung“. Er verwies auf eine militärische Bedrohungssituation durch Russland im Ukraine-Krieg, die bei der Entscheidung nicht berücksichtigt worden sei.

Das Lechfeld wurde bis 2013 von einem Jagdbombergeschwader genutzt. Seitdem die Tornados damals abgezogen sind, ist der Fliegerhorst ein Ausweichflugplatz der Nato. Ursprünglich war geplant, für die A400M-Maschinen bis 2028 mehr als 170 Millionen Euro an dem Standort zu investieren und 600 neue Dienstposten zu schaffen.

