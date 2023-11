Millionenfund auf der A3: Polizisten schnappen Duo mit fetter Beute

Von: Lisa Metzger

Teilen

Am Sonntag (29. Oktober) haben Polizisten einen Sensations-Fund an einer Autobahn-Raststätte der A3. Wert der beschlagnahmten Sache: Mehr als dreieinhalb Millionen Euro.

Hunderdorf – Schleierfahnder haben am Sonntag, 29. Oktober, bei einer Verkehrskontrolle an einer Autobahnraststätte der A3 nahe Hunderdorf (Landkreis Straubing-Bogen) einen unglaublichen Fund gemacht. Das teilte die Polizei in einer Pressemitteilung mit.

Demnach kontrollierten die Beamten einen 60-jährigen Autofahrer und seine 42-jährige Beifahrerin. Das Duo gab an, auf dem Weg in die Türkei zu sein. Als die Polizisten sich den Wagen genauer anschauten, fanden die Ermittler in dem Fahrzeug 50 Kilogramm Gold und knapp eine halbe Million Euro an Bargeld. Allein das Gold soll einen Wert von rund drei Millionen Euro haben.

(Übrigens: Unser Bayern-Newsletter informiert Sie täglich über alle wichtigen Geschichten aus Bayern.)

Verdacht auf Geldwäsche: Die beiden Verdächtigen wollten in die Türkei

Da der Verdacht auf Geldwäsche besteht, wurden die zwei Insassen von der Polizei festgenommen. Am Montag, 30. Oktober, wurde ein Haftbefehl gegen das Duo erlassen. Laut Informationen der Bayerischen Rundfunks, der sich auf die Polizei beruft, soll es sich bei dem Versteck im Auto um ein professionelles Schmugglerversteck handeln. Weitere Informationen hält die Polizei bislang aber zurück.

500.000 Euro Bargeld und 50 Kilogramm Gold im Wert von drei Millionen Euro – das haben Polizisten am Sonntag (29. Oktober) auf der A3 sichergestellt. © dpa/Polizeipräsidium Niederbayern

Mehr News finden Sie in unserer brandneuen Merkur.de-App, jetzt im verbesserten Design mit mehr Personalisierungs-Funktionen. Direkt zum Download, mehr Informationen gibt es hier. Sie nutzen begeistert WhatsApp? Auch dort hält Sie Merkur.de ab sofort über einen neuen Whatsapp-Kanal auf dem Laufenden. Hier geht‘s direkt zum Kanal.