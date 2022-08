Menschen stellen sich an Tankstelle vor Regen unter - Sechsjähriger von Auto angefahren

Von: Katarina Amtmann

Teilen

Zahlreiche Menschen suchen in Miltenberg an einer Tankstelle Schutz vor dem Regen (Symbolbild). © IMAGO / Bernd März

Vor dem Regen hatten zahlreiche Menschen an einer Tankstelle Schutz gesucht. Ein Autofahrer fuhr einen Jungen an, er brach sich dabei offenbar das Bein.

Miltenberg - Schlimmer Unfall in Unterfranken: Am Freitagabend (26. August) ist es auf dem Gelände einer Tankstelle in Miltenberg zum Unfall zwischen einem Mercedes und einem Kind, das zu Fuß unterwegs war, gekommen.

Autofahrer fährt an Tankstelle Bub an - Verdacht auf Beinbruch

Der Junge (6) wurde bei dem Unfall verletzt und mit Verdacht auf eine Fraktur am Bein in ein Krankenhaus eingeliefert. Die Polizei Miltenberg ermittelt zum Unfallhergang.

Dem aktuellen Kenntnisstand nach ist der Autofahrer (68) um 21.40 Uhr von der Luitpoldstraße nach rechts auf das Tankstellengelände eingefahren. „Aufgrund des zu diesem Zeitpunkt starken Regens befand sich eine Vielzahl an Besuchern der Michaelismesse auf dem Areal der Tankstelle, die offensichtlich Schutz vor dem Niederschlag suchten“, so die Polizei in einer Pressemitteilung.

Übrigens: Unser Bayern-Newsletter informiert Sie über alle wichtigen Geschichten aus dem Freistaat. Melden Sie sich hier an.

Miltenberg: Junge an Tankstelle angefahren - Polizei ermittelt

Aus noch nicht abschließend geklärter Ursache ist es in der Folge zum Zusammenstoß zwischen dem Mercedes und dem dort befindlichen Sechsjährigen gekommen. Das Kind erlitt hierdurch offensichtlich einen Bruch am Bein und musste in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Der Autofahrer blieb unverletzt.

Die Polizei Miltenberg war schnell vor Ort und führt nun die Unfallermittlungen, unter anderem mit Anhörungen verschiedener Augenzeugen. (kam)

Bei einem schweren Verkehrsunfall in Bayern ist ein junger Mann ums Leben gekommen. Die Hintergründe des Unfalls sind noch unklar.

Alle News und Geschichten aus Bayern sind nun auch auf unserer brandneuen Facebook-Seite Merkur Bayern zu finden.