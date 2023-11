Minusgrade in Bayern: DWD äußert sich auch zur Schneefallgrenze

Von: Katarina Amtmann

In Teilen Bayerns wird es sonnig, stellenweise regnet es und anderswo zeigt sich dichte Bewölkung am Himmel. Die Aussichten für den Freistaat.

München - Warm anziehen und die Pflanzen reinräumen: Teile Bayerns erwartet eine frostige Nacht. Zuvor können sich jedoch die meisten noch über Sonnenschein und milde Temperaturen freuen.

Wetter in Bayern: DWD prognostiziert dichte Bewölkung und vereinzelte Regenschauer

Der Mittwoch, 8. November, beginnt für viele Bayern mit dichter Bewölkung. Insbesondere die Schwaben können sich jedoch direkt noch auf Sonnenschein freuen. Nördlich der Donau prognostiziert der Deutsche Wetterdienst (DWD) vereinzelte Regenschauer.

Am Nachmittag wird es voraussichtlich überwiegend trocken bleiben und gelegentlich die Sonne durchbrechen. Im Voralpenland wird sogar reichlich Sonnenschein erwartet. Die Höchsttemperaturen des Tages liegen laut DWD zwischen 7 Grad im Frankenwald und Fichtelgebirge und 13 Grad am Inn.

Minus 3 Grad in Bayern: DWD sagt leichten Frost vorher

Die Nacht zum Donnerstag bringt hingegen leichten Frost mit sich: Der DWD erwartet in der südlichen Hälfte des Landes Temperaturen von bis zu minus drei Grad.

Bayern steht eine frostige Nacht bevor (Archivbild). © IMAGO / MiS

Wetter in Bayern: Schneefallgrenze bei 1000 Metern

Am Donnerstagmorgen, 9. November, soll zumindest zwischen Alpen und Oberpfälzer Wald die Sonne scheinen. Der Rest des Landes sollte sich auf dichte Bewölkung einstellen, in Franken sogar auf leichten Regen. Die Temperaturen erreichen maximal 8 bis 12 Grad. In der Nacht zum Freitag sind erneut Wolken und Regen vorhergesagt, ebenso für den Tagesverlauf. Die Schneefallgrenze liegt laut DWD bei etwa 1000 Metern. (kam/dpa)

