„Mit voller Wucht“: Miss Franken bei Kirchweih mit Maßkrug beworfen – Familie setzt hohe Belohnung aus

Von: Tanja Kipke

Ein Unbekannter hat die ehemalige Miss Franken mit einem Bierkrug schwer verletzt. © Imago/Screenshot Facebook Vanessa Hampl (Collage-merkur.de)

Bei der Kirchweih in Kadenzhofen verletzte ein Unbekannter die ehemalige Miss Franken, Vanessa Hampl, schwer im Gesicht. Die Familie setzt nun eine hohe Belohnung für Hinweise aus.

Neumarkt in der Oberpfalz – „Ich, Vanessa Hampl, wurde auf der Kirchweih in Kadenzhofen bei Berg i.d. OPf. grundlos angegriffen“, schreibt die ehemalige Miss Franken in einem Facebook-Beitrag. Ein bislang unbekannter Mann habe ihr in der Nacht von Samstag auf Sonntag einen Bierkrug „mit voller Wucht“ ins Gesicht geworfen. „Hierdurch erlitt ich mehrere Platzwunden im Gesicht, ein blaues Auge, eine Schwellung der Gesichtshälfte und eine Gehirnerschütterung“, schildert sie ihre Verletzungen. Der Täter sei anschließend geflüchtet.

Miss Franken bei Kirchweih mit Maßkrug beworfen – für Hinweise gibt es 3000 Euro

Mit emotionalen Worten richtet sich Hampl in ihrem Beitrag an die Öffentlichkeit: „Wir bitten eindringlich und inständig um zweckdienliche Hinweise unter den anwesenden Personen zur Identität des Täters“, schreibt sie. Die Folgen der Verletzungen seien noch nicht absehbar. Die Tat ereignete sich circa gegen 2.30 Uhr. Hinweise und Tipps können direkt an Hampl gesendet werden. Sie sei für jeden Hinweis dankbar. „Der Hinweis, welcher zur Identifizierung des Täters führt, wird mit 3000 Euro belohnt“, verspricht sie. Jeder Hinweis werde mit äußerster Diskretion behandelt.

Ein Hinweis sei nach BR-Informationen bereits bei der Polizei eingegangen. Ein Rechtsanwalt habe sich gemeldet, sein Mandant könnte in Verbindung mit der Tat stehen, sagte ein Polizeisprecher dem BR. Die Staatsanwaltschaft ermittele wegen schwerer Körperverletzung.

Miss Franken Classic: Vanessa Hampl gewann Wahl 2020

Die Wahl zur Miss Franken Classic ist ein jährlich durchgeführter Schönheitswettbewerb für Frauen aus Franken. Vanessa Hampl gewann die Miss-Wahl 2020. Die Siegerin vertritt Franken auf vielen Veranstaltungen, zum Beispiel bei der Wahl zur Miss Deutschland. Im letzten Jahr konnte Agnes Pelzl die Wahl für sich gewinnen, für dieses Jahr läuft die Bewerbungsphase noch. (tkip)

