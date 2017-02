Missbrauch unter Schlaftabletten? Schwere Vorwürfe gegen Politiker

Augsburg - Die Vorwürfe gegen den früheren SPD-Abgeordneten Linus Förster werden immer konkreter. Unter anderem soll er eine widerstandsunfähige Frau missbraucht haben.

Nicht einmal drei Monate ist es her, dass sich der SPD-Landtagsabgeordnete von Augsburg, Linus Förster (51), nicht nur in wichtigen Kreisen bewegen durfte, sondern auch selbst zu diesen Kreisen gehörte. Und heute? Da sitzt er in U-Haft in der JVA Gablingen (Kreis Augsburg), Eine Anzahl von Sexualdelikten werden ihm vorgeworfen.

Die Augsburger Allgemeine konkretisiert in einem Bericht die Vorwürfe, unter anderem geht es um schweren sexuellen Missbrauch einer widerstandsunfähigen Person. Demnach handelt es sich bei dem Opfer um eine Partnerin des Politikers aus München, mit der er auch über Monate hinweg eine Sex-Affäre hatte. Er soll die Frau missbraucht haben, nachdem sie Schlaftabletten genommen hatte. Oberstaatsanwalt Matthias Nickolai aus Augsburg bestätigt das Geschlecht des Opfers: „Es war weiblich.“ Das ist aber nicht alles: Bei der Durchsuchung der Räume von Förster wurde eine große Menge pornografisches Material auf Computern entdeckt, darunter auch Kinderpornos. „In zweistelliger“ Anzahl, so Nickolai zu tz. Laut der Augsburger Allgemeinen soll die gesamte Datenmenge einen Umfang von drei Terabyte betragen, also 3000 Gigabyte. Das entspricht über einer Million Stunden komprimierten Filmmaterials.

Ins Rollen war der Fall gekommen, weil Förster eine Prostituierte beim Sex mit ihm gefilmt haben soll. Als sie dies mitbekam, gab es eine Rangelei um den Speicherchip. Die Frau, wohl eine Asiatin, wurde dabei leicht verletzt. Dies soll schon im September 2016 passiert sein, die Frau soll einen Tag später samt Chip zur Polizei gegangen sein. Sie erstattete „eine Anzeige gegen Unbekannt“, sagt Ermittler Nickolai. Weder sie noch die Polizisten wussten angeblich, mit wem man es bei dem rabiaten Freier zu tun hatte. Anscheinend auch deswegen, weil der frühere SPD-Mann schlecht zu erkennen war. Die Bilder stellten die Beamten ins Intranet der Polizei, ein routinemäßiger Vorgang. Ein Beamter identifizierte dann den Freier als Linus Förster. „Richtig ist“, sagt Oberstaatsanwalt Nickolai, „dass zur Identifizierung das Intranet benutzt wurde“. Die Ermittlungen sind noch lange nicht abgeschlossen. Alleine die Sichtung der gigantischen Datenmenge dürfte einige Zeit beanspruchen. Derweil spielt der Beschuldigte bei Knast-Gottesdiensten Gitarre und singt wie früher in den Bands, die der Berufsjugendliche begleitete.