Missbrauchsvorwürfe gegen SPD-Mann: Weitere Opfer melden sich

Augsburg - Neue Vorwürfe gegen Linus Förster (51)! Der Ex-Landtagsabgeordnete soll mehr Frauen missbraucht haben, als bislang angenommen.

Bislang war der frühere SPD-Landtagsabgeordnete aus Augsburg, dessen Immunität wegen eines einen Sex-Skandals aufgehoben wurde und der sich in U-Haft befindet, im Visier der Ermittler wegen schweren sexuellen Missbrauchs einer widerstandsunfähigen Person. Dabei handelt es sich um eine Partnerin des Ex-Politikers. Darüber hinaus wird ihm der Besitz von Kinderpornos vorgeworfen: „In zweistelliger Anzahl“, wie Oberstaatsanwalt Matthias Nickolai schon vor Wochen sagte.

Nun scheint sich der Fall auszuweiten. Nach einem Bericht der Augsburger Allgemeinen vom Wochenende werden Linus Förster weitere Fälle des sexuellen Missbrauchs zur Last gelegt. Das habe auch Nickolai bestätigt. Es gehe dabei um zwei Frauen, die bei Partys Opfer des früheren SPD-Mannes geworden sein sollen. Die Übergriffe hätten sich jeweils in Augsburg ereignet.

Den Fall Förster brachte eine Prostituierte ins Rollen. Dort war Förster Kunde, wobei die Frau nicht wusste, wer ihr Freier eigentlich war. Der damalige Landtagsabgeordnete filmte die Frau beim Sex mit sich. Als die Asiatin dies mitbekam, wollte sie den Speicherchip haben. Es gab ein Gerangel darum, in dessen Verlauf die Frau verletzt wurde. Sie erstattete im September 2016 Anzeige und brachte auch gleich den Chip mit. Ein Beamter identifizierte im Intranet der Polizei den bis dato Unbekannten.

Zunächst wurde gegen Förster wegen Verdachts der Körperverletzung ermittelt, doch in der Folge kamen mehr Vorwürfe hinzu, bis diese so schwer wogen, dass der Parlamentarier Mitte Dezember 2016 nach Verlust der Immunität in U-Haft genommen wurde. Nach den neuerlichen Vorwürfen sei der Haftbefehl gegen Linus Förster diesbezüglich erweitert worden. Damit sinken wohl auch seine Chancen, vor einem möglichen Prozess frei zu kommen. Wann der Prozess ein wird, steht in den Sternen, alleine die Sichtung des Datenmaterials (3000 Gigabyte) dauert.

tz