Mit 13 der erste Kuss: 25 Jahre und neun Kinder später ist endlich Zeit für die Hochzeit

Von: Petra Maier

Großes Familienglück: Andre Hartmann (hinten) und Heidi Zimmermann (sitzend) mit ihren Kindern Felix, Theo, Florian, Julia (hinten von links), Fabian, Erik, Baby Bruno, Loni und Paul (vorne von links). © Karlheinz Rieger

Als sich Andre Hartmann und Heidi Zimmermann das erste Mal geküsst haben, waren sie 13. Ihre Liebe hat turbulente Zeiten überstanden. Die beiden haben neun Kinder bekommen. Es war immer was los, nur Zeit zum Heiraten blieb nicht. Das haben sie jetzt nachgeholt – nach 25 Jahren.

Soyen – Eigentlich verdanken Andre Hartmann und Heidi Zimmermann ihr Liebesglück ja einer Lehrerin. Die setzte die beiden in der 7. Klasse nebeneinander. Damals waren sie 13 – und konnten nicht ahnen, wie sehr das Auswirkungen auf ihr gesamtes Leben haben würde. Aber sympathisch waren sie sich sofort.

„Andre ließ seinen Freund bei meiner Freundin nachfragen, ob ich mit ihm zusammen sein will“, erinnert sich Heidi Zimmermann. Doch ihre Freundin wollte die Kupplerrolle nicht übernehmen. „So ist sein erster Anbahnungsversuch gescheitert.“ Doch es funkte trotzdem. Am 3. Juni – das Datum weiß die 38-Jährige noch ganz genau. „Wir waren gemeinsam unterwegs.“ Andre nahm erst seinen Mut zusammen und dann ihre Hand. „Seitdem sind wir zusammen.“

Hochzeit pünktlich zum 25. Jahrestag – und mit Brunos Ankunft

Genau 25 Jahre sind vergangen. Langweilig wurde es nie. Schließlich haben die beiden in Soyen im Kreis Rosenheim neun Kinder bekommen. Nur zum Heiraten blieb irgendwie nie die Zeit. Das haben sie nun an ihrem Jahrestag nachgeholt. Wieder hat der Zufall ein bisschen nachgeholfen. Denn beim Standesamt im Wasserburg kannte man die beiden bereits. Dort ließen sie die Geburtsurkunden für ihre Kinder ausstellen.

Ein Foto aus der Anfangszeit: Als sich Andre Hartmann und Heidi Zimmermann verliebten, waren sie 13. © Privat

Der Standesbeamte hatte sie das ein oder andere Mal gefragt, ob sie nicht vielleicht heiraten wollten – damit könnten sie sich die Eintragung beim Jugendamt für das gemeinsame Sorgerecht sparen. Überzeugt waren sie aber erst, als er vor wenigen Monaten erneut fragte, als sie mit Baby Bruno vor ihm standen. Also planten sie die Hochzeit pünktlich zu ihrem 25. Jahrestag am vergangenen Samstag.

Gedankliche Reise zurück zum Anfang – und an Widrigkeiten

Das war für beide auch eine Gelegenheit, noch mal gedanklich an die Anfänge zurückzureisen. Ihre erste Prüfung mussten sie nach dem Schulabschluss bewältigen. Für seine Ausbildung zum Industriemechaniker zog Andre von Brandenburg nach Bayern. „Wir waren zum ersten Mal getrennt.“ Das hielten sie nur ein halbes Jahr aus. Dann fand Heidi Zimmermann einen Ausbildungsplatz zur Gesundheits- und Krankenpflegerin im Kreis Rosenheim. Und es dauerte nicht lange, bis sie das erste Mal schwanger wurde. In der Wasserburger Altstadt zogen sie in ihre erste gemeinsame Wohnung. „Unsere Vermieter erinnerten wir wohl an Josef und Maria auf Herbergssuche“, sagt Heidi Zimmermann und lacht.

Im Alltag blieb ihnen nie viel Zeit für sich. Sie mussten das Kind versorgen, lernen, Geld verdienen, den Führerschein machen – und dann wurde Zimmermann erneut schwanger. Schon damals hatte Andre Hartmann ihr einen Heiratsantrag gemacht. Doch zur Hochzeit kam es nie, erzählen sie.

Familie im steten Wachstum – Babyglück und Heiratsantrag auch 2012

Bald waren sie zu fünft und brauchten ein größeres Haus. Die Vormieterin in Soyen sagte damals zu ihnen: „Wir sind auch mit drei Kindern hier eingezogen, jetzt ziehen wir mit sieben Kindern aus.“ Damals lachten die beiden – und ahnten noch nicht, dass ihre Familie sogar noch größer werden würde.

Weihnachten 2012 bekam Heidi Zimmermann erneut einen Heiratsantrag. Wieder sagte sie Ja. Doch kurz darauf kam ihr fünftes Kind auf die Welt – Paul war ein Frühchen, die Familie musste viel Zeit in Krankenhäusern verbringen. In den Jahren danach folgten vier weitere Kinder. Dann kam auch noch die Pandemie. Wieder gab es keine Gelegenheit für die Hochzeit. Doch nun haben die beiden es geschafft. Und freuen sich, dass ihre neun Kinder bei der Hochzeit dabei sein konnten. Langweilig wird es in ihrer Familie sicher auch künftig nicht werden.

