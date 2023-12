Mit eingeschaltetem Licht: Lkw parkt in der Nacht mitten auf Bundesstraße

Von: Katarina Amtmann

Ein Passant alarmierte die Polizei. Als die Beamten den Lkw kontrollierten, wirkte der Fahrer schläfrig, außerdem roch es nach Alkohol.

Sulzheim - Mitten auf der B286 bei Sulzheim (Landkreis Schweinfurt) hat ein 43-jähriger Lkw-Fahrer sein Fahrzeug mit angeschalteten Scheinwerfern abgestellt. Ein Passant meldete der Polizei in der Nacht auf Mittwoch, 6. Dezember, dass es so aussehe, als würde der Mann in seiner Fahrerkabine schlafen, heißt es in einer Mitteilung.

B286 bei Sulzheim: Polizei kontrolliert Lkw-Fahrer – Kabine riecht nach Alkohol

Als die Polizei eintraf, saß der 43-Jährige noch am Steuer. Er wirkte schläfrig. Die Polizisten nahmen zudem einen intensiven Alkoholgeruch in der Kabine wahr. Nun wird gegen den Fahrer unter anderem wegen des Verdachts auf Trunkenheit im Straßenverkehr ermittelt. (kam/dpa)

