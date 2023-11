Mit Einschränkungen „Zuzugsanreize verringern“: Das steckt hinter der Bezahlkarte für Geflüchtete

Von: Felix Herz

Bayern prescht vor und führt die Bezahlkarte für leistungsberechtigte Asylbewerber ein. Welche Regelungen für Geflüchtete damit einhergehen, erfahren Sie hier.

München – Es war die erste Sitzung des neuen Kabinetts – und sie beinhaltete direkt einen Paukenschlag: Für „Leistungsberechtigte nach dem Asylbewerberleistungsgesetz“ soll ein bayernweites Bezahlkartensystem eingeführt werden, heißt es auf der Homepage des Innenministeriums. Damit will man „Zuzugsanreize verringern und die Finanzierung von Schlepperkriminalität bekämpfen“. Doch was genau steckt hinter dieser Bezahlkarte?

Bezahlkarte für Geflüchtete in Bayern: Das verbirgt sich hinter dem neuen Bezahlsystem

Mit der Bezahlkarte sollen „Bargeldleistungen weitestgehend ersetzt werden“, schreibt das Innenministerium. Sie soll „in allen ANKER-Zentren und auch in den Asylunterkünften der Anschlussunterbringung eingeführt werden“, soweit dies nach bundesrechtlichen Vorgaben möglich sei und Leistungen nicht bereits in Form von Sachleistungen erbracht werden. Die Bezahlkarte soll dabei als eine Art EC-Karte funktionieren – doch es gibt gleich mehrere Haken.

Demnach wird es Einschränkungen geben, die mit der Nutzung der Bezahlkarte einhergehen. Laut Innenministerium sollen „beispielsweise keine Überweisungen oder Online-Käufe möglich sein, der Einsatzbereich kann bei Bedarf geografisch beschränkt oder bestimmte Händlergruppen ausgeschlossen werden“. Zudem werden Bargeldabhebungen auf das rechtliche Minimum beschränkt. Keine unumstrittenen Schritte – Kritik an der Bezahlkarte macht sich schon breit – unter anderem von der Flüchtlingshilfe Dorfen.

Bezahlkarte in Bayern: Wie sie begründet wird – und wann sie kommt

Als Begründung für die Bezahlkarte führt das Kabinett an, dass die sogenannten „Pull-Faktoren“, also Gründe für Geflüchtete, nach Deutschland/Bayern zu kommen, verringert werden müssen. Das dies nötig sei, liege daran, dass „die Asyl- und Flüchtlingsunterbringung im Freistaat an ihrer Belastungsgrenze angekommen“ sei, so das Innenministerium in der begleitenden Pressemitteilung zur Bezahlkarte.

Bayern sei solidarisch und seiner Migrations-Verantwortung gerecht geworden, man habe beispielsweise mehr Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine aufgenommen als ganz Frankreich, heißt es. Nun seien die Asylbewerberunterkünfte zu 96,2 Prozent ausgelastet. Zudem sei absehbar, dass bei den „weltweiten Krisenherden sowie der Entwicklungen bei den Zugängen im Mittelmeerraum“ allein in Bayern „ein Zugang von 50.000 Personen im Bereich Asyl überschritten wird“.

Mit der Einführung der Bezahlkarte, die ab Frühjahr 2024 starten soll, nimmt „Bayern damit eine bundesweite Vorreiterrolle ein“, heißt es aus der Staatskanzlei. (fhz)

