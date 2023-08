Mit Ford Transit kollidiert: Audi prallt gegen Baum – Fahrer stirbt noch an Unfallstelle

Von: Katarina Amtmann

Warum die beiden Fahrzeuge auf der Kreisstraße in Niederbayern kollidierten, ist unklar. Der 34-jährige Audi-Fahrer starb noch an der Unfallstelle.

Untergriesbach - Ein tragischer Verkehrsunfall ereignete sich am Donnerstagmorgen, 17. August, um 6.10 Uhr auf der Kreisstraße bei Spechting nahe Untergriesbach im Landkreis Passau. Ein 34-jähriger Mann verlor dabei sein Leben. Das teilte die Polizei mit.

Audi und Ford kollidieren auf Kreisstraße in Niederbayern: 34-Jähriger stirbt

Laut Polizeiangaben kam es zu dem Unfall in einer Rechtskurve, als ein Ford Transit und ein Audi A4 aus bisher ungeklärter Ursache miteinander kollidierten. Die Wucht des Aufpralls führte dazu, dass der Audi des 34-Jährigen von der Fahrbahn abkam und gegen einen Baum prallte. Der Mann wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt und erlag noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen.

Der Fahrer des Ford Transit, ein 23-jähriger Mann, blieb hingegen unverletzt. Der Sachschaden an beiden Fahrzeugen wird auf etwa 50.000 Euro geschätzt.

Tödlicher Unfall im Landkreis Passau: Ursache unklar - Gutachten angeordnet

Die genaue Ursache des Unfalls ist derzeit unklar. Um diese zu klären, hat die Staatsanwaltschaft Passau ein unfallanalytisches Gutachten angeordnet. An der Unfallstelle waren mehrere Feuerwehren und Rettungsdienste im Einsatz. (kam)

Dieser Artikel wurde mithilfe maschineller Unterstützung bearbeitet und vor der Veröffentlichung von der Redakteurin Katarina Amtmann sorgfältig geprüft.