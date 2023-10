Mit Haftbefehl gesuchter Autofahrer flieht vor Polizei: Schuss auf Hund, der sich „äußerst aggressiv verhielt“

Von: Felix Herz

Wilde Szenen in Passau: Nach einer Verfolgungsjagd gelingt es der Polizei, einen gesuchten Mann festzunehmen. Doch auf seinen „äußerst aggressiven“ Hund muss ein Beamter schießen. (Symbolbild) © 7aktuell / IMAGO

Nach einer rasanten Verfolgungsjagd wird ein gesuchter Mann in Passau gestoppt. In seinem Auto: Drogen und ein äußerst aggressiver Hund.

Passau – Ein Autofahrer, auf den ein Haftbefehl ausgestellt war, lieferte sich in Niederbayern eine riskante Jagd mit der Polizei. Am Sonntag, 22. Oktober, brachte die Polizei ihn schlussendlich in der Innenstadt von Passau zum Stehen und verhaftete ihn.

Nach Verfolgungsjagd und Festnahme: Polizei schießt auf „äußerst aggressiven“ Hund

Laut Polizeiangaben hatte der 45-Jährige einen großen Hund dabei, der sich „äußerst aggressiv verhielt“. Um den Hund zu stoppen, feuerte ein Polizist einen Schuss auf ihn ab. Doch dem Hund gelang es, ohne Verletzungen zu fliehen. Gegen den Fahrer bestand, wie die Ermittler berichteten, ein Haftbefehl. Zudem entdeckten sie Drogen in seinem Fahrzeug.

Die Beamten hatten versucht, den Mann an der Autobahn 3 am Grenzübergang zu kontrollieren. Laut Angaben aus dem Polizeipräsidium gab er jedoch Gas und flüchtete Richtung Stadtzentrum. Mit hoher Geschwindigkeit und rücksichtsloser Fahrweise raste er davon – mitten durch das Stadtgebiet. Beamte der Polizei blockierten ihn dann mit ihren Fahrzeugen am Busbahnhof: Sie stellten diese in seinen Fluchtweg und stoppten so die Fahrt des Mannes. Daraufhin versuchte er, zu Fuß zu entkommen. Doch die Polizei konnte ihn schließlich festnehmen. (fhz)

Dieser Artikel wurde mithilfe maschineller Unterstützung bearbeitet und vor der Veröffentlichung vom Redakteur Felix Herz sorgfältig geprüft.