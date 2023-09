Mit Machete und Hammer bewaffnet: Fünf Männer überfallen Frau in ihrer Wohnung – jetzt wurde einer gefasst

Von: Felix Herz

Mitten in der Nacht raubten fünf Männer, unter anderem mit Hammer und Machete bewaffnet, eine Frau in ihrer Bamberger Wohnung aus. (Symbolbild) © Becker&Bredel / IMAGO

Mitten in der Nacht drangen fünf Männer, teils bewaffnet, in die Wohnung einer Frau in Bamberg ein und raubten sie aus. Nun gab es eine Fetsnahme.

Bamberg – Ein schlimmer Überfall auf eine 50-jährige Frau in ihrer Wohnung in der Brennerstraße in Bamberg hat am Montagmorgen, 25. September, für Aufsehen gesorgt. Fünf maskierte und teils bewaffnete Unbekannte sollen um 3 Uhr in die Wohnung der Frau eingedrungen sein und sie ausgeraubt haben.

Überfall auf Frau in ihrer Wohnung – mit Machete und Hammer bewaffnet

Mit einer Machete und einem Hammer sollen sie die Bambergerin anschließend bedroht und aufgefordert haben, ihnen Bargeld auszuhändigen. Sie erbeuteten letztlich Wertgegenstände und Elektronikartikel im Gesamtwert eines vierstelligen Betrages.

Zwei Tage nach dem Überfall konnte die Bamberger Kriminalpolizei nun einen Tatverdächtigen festnehmen. Der 19-Jährige wurde am Mittwochnachmittag, 27. September, in einer Wohnung, in der er sich seit einiger Zeit aufhielt, von den Beamten aufgegriffen. Bei der Durchsuchung der Wohnung fanden die Ermittler Beweismittel, die sie beschlagnahmten.

Mann sofort dem Ermittlungsrichter vorgeführt – der erließ Haftbefehl

Am Donnerstag, 28. September, wurde der junge Mann einem Ermittlungsrichter am Amtsgericht Bamberg vorgeführt. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Bamberg erließ der Richter einen Untersuchungshaftbefehl gegen den 19-Jährigen. Er befindet sich nun in einer Justizvollzugsanstalt. Die Ermittlungen zu den anderen Tätern dauern derweil an. (fhz)

