Mit nur 34 Jahren: Ein Nürnberger ist jüngster Flughafenfeuerwehr-Chef Deutschlands

Von: Christian Einfeldt

Teilen

Mit 34 Jahren hat Matthias Reumann viel erlebt. Der Nürnberger war Bürokaufmann, Brandinspektor und jetzt Deutschlands jüngster Leiter einer Flughafenfeuerwehr.

Nürnberg – Auf seinen Schultern lastet eine große Verantwortung: In Fällen, in denen es am Albrecht Dürer-Airport einmal brenzlig werden könnte, trägt er dafür Sorge, dass dennoch alles nach Plan läuft. Brennende Turbinen müssen gelöscht, im Erstfall Menschenleben gerettet werden: Der Nürnberger Matthias Reumann kümmert sich darum, dass am Flughafen Brände schnell gelöscht werden können. Dabei übernimmt er Verantwortung und die Delegation von 74 Einsatzkräften. Reumann ist 34 Jahre alt und der zuständige Leiter der Flughafenfeuerwehr – der jüngste in ganz Deutschland.

Übrigens: Unser Nürnberg-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Mittelfranken und der Franken-Metropole. Melden Sie sich hier an.

Große Verantwortung: 34-Jähriger hat die Leitung der Flughafenfeuerwehr Nürnbergs

Alarmglocken, sie klingen, und keiner bleibt mehr auf seinem Platz: Den Ernstfall eines aufschreckenden Feuerwehreinsatzes zu proben, ist für Matthias Reumann nichts Neues. Der Chef der Flughafenfeuerwehr Nürnbergs ist die Hektik sowie die laute Geräuschkulisse gewohnt. Auf potenzielle Gefahrensituationen vorbereitet zu sein, ist schließlich das erste Gebot seiner Zunft, bleiben in Realsituationen oft nur wenige Sekunden, die über Leben und Tod entscheiden. Der Druck ist groß, wie die Verantwortung, die Reumann übernimmt.

Der jeweilige Feuerwehreinsatz muss im Vorfeld wohlüberlegt sein, gleichzeitig bedarf es intuitiven Einfällen, um der Gefahr der jeweiligen Situation gerecht werden zu können. Wie Reumann gegenüber br.de bestätigt, sei das Zeitfenster auf 30 Sekunden beschränkt. Innerhalb dieser Zeit muss die Feuerwehr bereits zum Einsatz ausgerückt sein.

Vom Bürokaufmann-Azubi bis zum Leiter der Feuerwehr: Nürnberger Matthias Reumann gilt als jüngster Chef einer Flughafenfeuerwehr. © Airport Nürnberg

Am Nürnberger Albrecht Dürer-Airport: Erst Bürokaufmann-Azubi, dann Leiter der Feuerwehr

Einen solchen Job auszuüben, bedarf organisatorisches Talent und nicht zuletzt eines großen Verantwortungsbewusstseins. Dass er sich einmal als jüngster Leiter einer Flughafenfeuerwehr einen Namen machen könnte – dessen war er sich jedoch nicht immer bewusst. Seine Karriere begann im Alter von 15 Jahren. Damals wie heute am Nürnberger Albrecht Dürer-Airport – der große Unterschied: Steht er heute in Diensten der Flughafenfeuerwehr, war er zuvor Azubi, der anstrebte, Bürokaufmann, zu werden.

Und dennoch: Schon damals galt sein eigentliches Interesse bereits den großen, roten Wagen der Feuerwehr. Während er sich tagsüber mit Themen wie Kundenakquise beschäftigt hatte, engagierte er sich nach Berichten von marktspiegel.de bereits beim Technischen Hilfswerk (THW) in Nürnberg. Dort hätte er wichtige Erfahrungen gesammelt, die sich nun in seiner täglichen Arbeit widerspiegeln.

Motivation im Job: Warum der 34-Jährige täglich in den Einsatzwagen steigt

Auf die abgeschlossene Ausbildung folgte zunächst eine Anstellung bei der Gepäckabfertigung, ehe er seinen Weg vom Brandinspektor über eine Ausbildung zum Brandmeister bis hin zur Leitung der Flughafenfeuerwehr fand. Zusätzliche Expertise, die in seinem Metier gefragt ist, erwarb er etwa durch eine Weiterbildung als Rettungssanitäter.

Matthias Reumann war umtriebig, kletterte die Feuerwehrleiter immer weiter empor. Mittlerweile kenne er den Nürnberger Flughafen in- und auswendig. In seinem Job trifft er auf Tod und Leid, gleichzeitig auf Leben und Freude – diese Gegensätzlichkeiten, das Überraschende und Unerwartete sowie die vielen Danksagungen der Menschen sind das, was ihm täglich motivieren würden. Sie sind der Grund, warum er trotz allen mitunter schmerzlichen Momenten, Tag für Tag in den Einsatzwagen steigt.

Alle Nachrichten aus Nürnberg und Umgebung sowie aus ganz Bayern lesen Sie immer bei uns. News und Geschichten aus Bayern sind nun auch auf unserer brandneuen Facebook-Seite Merkur Bayern zu finden.