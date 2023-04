Wegen Krähe-Plage auf Friedhof: Bayerische Stadt bietet für Besucher Schirme gegen Vogelkot

Von: Manuel Rank

Teilen

In Memmingen stören Saatkrähen die Friedhofsruhe. Um die Besucher vor vom Himmel fliegenden Vogelkot zu schützen, bietet die Stadt nun Schirme an. © Frank Rumpenhorst / dpa

Lärm und Schmutz: Am Memminger Waldfriedhof haben sich Krähen breit gemacht – zum Missfallen der Friedhofsbesucher. Die Stadt hat alles versucht; die Tiere zu vergrämen ist schwer. Nun sollen Schirme Abhilfe schaffen.

Memmingen - Idyllisch wirkt der Waldfriedhof in Memmingen. Sträucher teilen den Friedhof in Parzellen, Fichte reiht sich an Fichte. Mit seinen uralten, grünen Bäumen gleicht der Friedhof im Frühling fast einem Park. Mitten in der Stadt finden Verstorbene hier ihre letzte Ruhestätte. Doch mit der Ruhe ist das hier seit kurzem so eine Sache. Krähen haben sich den Memminger Waldfriedhof als Ort zum Nisten ausgesucht – und es scheint ihnen dort zu gefallen. Die Stadt hat vieles versucht, doch die Krähen bleiben.

Und das hört und sieht man: Betritt man den Friedhof, bemerkt man sofort das laute Gekrähe der Tiere. Und auch auf den Grabsteinen macht sich die Anwesenheit der Vögel bemerkbar. Gegenüber dem Bayerischen Rundfunk erklärt ein Friedhofsbesucher, er habe extra eine Stahlbürste auf den Friedhof mitgenommen, um den Vogelkot vom Grabstein zu bürsten. Das sei für ihn das Ärgerlichste. Überall verteilt sich Kot: auf den Wegen, den Gräbern, den Bänken.

Übrigens: Unser Bayern-Newsletter informiert Sie über alle wichtigen Geschichten aus dem Freistaat. Melden Sie sich hier an.

Friedhofsverwaltung hilflos: Was tun gegen die Krähenplage?

Viele Beschwerden sind deswegen bei der Stadt Memmingen eingegangen. Auch andere Städte leiden unter der Anwesenheit der Vögel. Die Verwaltung kennt das Problem zu gut, doch viel tun kann sie nicht. Schließlich habe man schon alles Mögliche ausprobiert, erklärt Michael Koch – Leiter des Amts für Stadtgrün und Friedhöfe – gegenüber dem BR: „Man hat versucht, sie mit Falken zu vertreiben, aber das war auch nicht erfolgreich. Die Krähen sind so schlau, die haben genau gewusst, wenn der Falkner kommt. Die haben das Auto erkannt – haben eigentlich drüber gelacht.“

Auch die Nester von den Bäumen zu pflücken oder laute Geräusche habe nichts gebracht, so Koch. Er sagt dem BR weiter: „Das sind so soziale Tiere, die helfen zusammen und bauen gemeinsam Nester wieder auf. Und im Endeffekt war noch mehr Krach, noch mehr Dreck und noch mehr Unruhe auf dem Friedhof für einen längeren Zeitraum, sodass wir das jetzt eigentlich eingestellt haben.“

Krähen stehen in Deutschland unter Naturschutz Durch das Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) sind Saatkrähen streng geschützt. Gemäß § 7 Absatz 2 Nr. 13 des Gesetzes gehört die Rabenkrähe zu den besonders geschützten Arten. Bereits seit 1980 ist es verboten, wild lebende Tiere zu beunruhigen, sie zu fangen, zu verletzen oder gar zu töten. Auch ist es verboten, die Fortpflanzungs- oder Ruhestätte der Vögel aus der Natur zu entnehmen, beschädigen oder zerstören. Vergrämungsmaßnahmen sind außerhalb der Brutzeit möglich, aber nur dann, wenn sie behördlich genehmigt wurden.

Gegen die Vögel vorzugehen, ist aus Sicht der Stadtverwaltung schwierig: Saatkrähen gehören in Deutschland zu den besonders geschützten Arten. Daher seien dem Amt für Stadtgrün und Friedhöfe für Maßnahmen wie das Jagen oder Vergrämen die Hände gebunden, heißt es in einer kürzlich herausgegebenen Pressemitteilung der Stadt.

Schirme als Schutz vor herabfallenden Vogelkot

Damit die Friedhofsbesucher zumindest etwas entspannter auf dem Waldfriedhof Gräber besuchen können, hat sich Amtsleiter Michael Koch etwas einfallen lassen: Leihschirme an den Eingängen. „So soll zumindest die Sorge, während des Aufenthaltes von oben beschmutzt zu werden, genommen werden“, begründet Koch die außergewöhnliche Maßnahme. Jeweils ein Ständer wurde sowohl am Eingang der Münchener Straße als auch am Haupteingang aufgestellt, heißt es in der Mitteilung. Nach dem Friedhofsbesuch – ohne von Vogelkot getroffen worden zu sein – können die Schirme einfach wieder an den Ständer zurückgehängt werden.

Doch bald könnte sich das Krähenproblem am Memminger Friedhof – und auch überall sonst – von alleine lösen. Die Brutzeit der Saatkrähen dauert von März bis Juni. In dieser Zeit brüten die meisten Saatkrähen nur ein einziges Mal. Mit dem Ende der Brutzeit, wenn die jungen Krähen geschlüpft sind und das Nest verlassen haben, dürfte wieder Ruhe einkehren. Vielleicht finden die Schirme dann wieder ihre eigentliche Verwendung – und schützen vor Regen, nicht vor Vogelkot.

Alle Nachrichten aus ganz Bayern lesen Sie immer bei uns. News und Geschichten aus dem Freistaat sind nun auch auf unserer brandneuen Facebook-Seite Merkur Bayern zu finden.