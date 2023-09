Erfolglose Betrüger: Bank verhindert Übergabe von 90.000 Euro

Zwei aufmerksamen Bankmitarbeiterinnen ist es gelungen, Rentnerinnen vor einem Betrug zu bewahren. Sie verhinderten die Übergabe von insgesamt 90.000 Euro.

Karlsfeld – Zwei Bankmitarbeiterinnen ist es am Montag (4. September) in den Landkreisen Dachau und Fürstenfeldbruck gelungen, Rentnerinnen vor einem Betrug zu bewahren. Die Betrüger haben von einer 83-jährigen Karlsfelderin 60.000 Euro gefordert – jedoch ohne Erfolg.

Schockanrufe sind eine besonders üble Betrugsmasche (Symbolbild) © DPA/karl-Josef hildenbrand

Dreiste Betrüger scheitern mit Schockanruf: Versetzten Rentnerin in „Schockzustand“

Die Karlsfelderin wurde in der Zeit zwischen 13 und 14 Uhr von den Betrügern telefonisch kontaktiert – angeblich hatte ihre Tochter einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht. Die Frau sei in eine Art „Schockzustand“ versetzt worden, wie das Polizeipräsidium Oberbayern Nord mitteilte. Professionell übten die Kriminellen während des Telefonats laut Polizei Druck auf ihr Gegenüber auf.

Nur mit einer umgehenden Geldzahlung würde sie eine sofort zu vollziehende Haftstrafe bei ihrem Kind noch abwenden können. Im festen Glauben, ihrer Tochter helfen zu können, kontaktierte die Frau ihre Hausbank, um Geld abzuheben. Die Betrüger forderten 60 000 Euro. Der Fall im Landkreis Fürstenfeldbruck spielte sich genauso ab, hier verlangten Betrüger 30.000 Euro.

Tipps der Polizei:

Legen Sie auf, wenn Sie nicht sicher sind, wer anruft.

Die Polizei ruft nie unter der Nummer 110 an! Das machen nur Betrüger.

Rufen Sie den angeblich betroffenen Angehörigen unter der Ihnen bekannten Nummer an!

Übergeben Sie niemals Geld an unbekannte Personen!

Ziehen Sie eine Vertrauensperson hinzu oder verständigen Sie über den Notruf 110 die Polizei!

Die echte Polizei fordert niemals Bargeld oder Wertgegenstände, um Ermittlungen durchzuführen!

Nach Schockanruf: Bankmitarbeiterinnen verhindern Geldübergabe

In beiden Fällen reagierten die Bankmitarbeiterinnen „umsichtig und gut geschult“, so die Polizei. Sie überzeugten ruhig und gut informiert ihre Kundinnen davon, dass es sich um eine dreiste Betrugsmasche Krimineller handelt und verhinderten eine Geldübergabe an die Betrüger. Die vermeintlichen Opfer meldeten die Fälle bei der Polizei und erstatteten Anzeige.

Das Polizeipräsidium Oberbayern Nord bedankt sich bei beiden Bankmitarbeiterinnen für das beherzte Eingreifen. Nur durch ihr sofortiges Handeln und ihr Engagement konnte ein großer Vermögensschaden an den Rentnerinnen verhindert werden.

