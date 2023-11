Mit Werkswohnungen gegen den Fachkräftemangel? Firma aus Bayern bietet zum Job auch bezahlbaren Wohnraum

Von: Felix Herz

Der Fachkräftemangel ist hoch – so auch die Wohnungsnot. Eine Firma versucht nun, diesen Bedarf im Wechselverhältnis zu stillen. Das Prinzip erinnert an die Werkswohnungen aus dem 19. Jahrhundert.

München – Fachkräftemangel und Wohnungsnot: Zwei Probleme, von denen die meisten Menschen in Deutschland derzeit ein Lied singen können. Die Firma „Gebäudereinigung Wasserle“ findet Fachkräfte – indem sie ihnen bezahlbaren Wohnraum bietet. Darüber berichtet der BR. Das Konzept scheint Erfolg zu bringen und erinnert damit sehr an die Werkswohnungen, die im 19. Jahrhundert Standard waren.

Comeback der Werkswohnungen: Firma aus Bayern gewinnt Fachkräfte mit bezahlbarem Wohnraum

Der BR berichtet vom Erfolgskonzept der Firma Wasserle am Beispiel eines Mitarbeiters. Der wohnt in der Gemeinde Hurlach im Landkreis Landsberg mit seiner Familie. Sie haben 100 Quadratmeter Wohnraum, zahlen monatlich 600 Euro Miete inklusive Nebenkosten. Für den Vorarbeiter bei der Gebäudereinigung bleiben damit 1600 Euro übrig im Monat.

Um Fachkräfte anzuziehen und an die Firma zu binden, sichert ein Unternehmen in Bayern seinen Mitarbeitern bezahlbaren Wohnraum zu. Kommen die Werkswohnungen aus dem 19. Jahrhundert zurück? © Funke Foto Services / IMAGO

Hauptmieter der Wohnung ist der Chef von Wasserle, Markus Wasserle. Vertraglich sicherte er seinem Mitarbeiter die günstigen Mietkonditionen zu – unabhängig von der Inflation. Sein Mitarbeiter zahlt ihm dies mit Treue zurück – seit mehr als zehn Jahren ist der gebürtige Rumäne laut BR bei der Gebäudereinigung.

50 Mitarbeiter wohnen in Werkswohnungen – und genießen die Sicherheit

Wasserle beschäftigt insgesamt 400 Mitarbeiter – 50 davon leben in Werkswohnungen. Die Firma tritt dabei als Hauptmieter ein: Sie vermietet die Wohnung zu günstigen Konditionen an die Mitarbeiter weiter und zahlt selbst die Mehrkosten, erklärt der BR. Für die Mitarbeiter ist das neben der finanziellen Entlastung auch ein großer Komfort, zum Beispiel wenn sie neu in eine Region ziehen.

Langfristig empfiehlt Markus Wasserle seinen Mitarbeiter-Mietern aber, sich eigenen Wohnraum zu suchen – sonst wird die Abhängigkeit vom Chef zu groß.

Eine Idee aus dem 19. Jahrhundert – so aktuell wie nie?

Das Konzept der Werkswohnungen ist nicht neu, sondern stammt bereits aus dem 19. Jahrhundert. Damals hatten viele große Firmen ihren Mitarbeitern Arbeiter-Wohnungen geboten. Auch Siemens und BMW boten ihren Arbeitnehmern früher bezahlbaren Wohnraum, weiß der BR – heute ist aber fast alles verkauft, da die Betreuung aufwändig war und nicht zum Kerngeschäft der Unternehmen gehört.

In Zeiten des aktuellen Fachkräfte- und Wohnungsmangels könnten die Werkswohnungen aber ein überraschendes Comeback feiern. Und es deutet sich bereits an, dass die Vorreiterrolle von Wasserle bald flächendeckende Wirkung entfaltet. So wollen zum Beispiel die Stadtwerke München bis 2030 jedem dritten ihrer 10.000 Beschäftigten einen Mietvertrag anbieten können. Das wären dann 3000 Werkswohnungen.

Wir haben momentan rund 1400 Werkswohnungen im Bestand, die ausschließlich an unsere Mitarbeiter*innen vermietet werden. Im Rahmen des Ausbaus unseres Werkswohnungs-Bestands sind wir von der Baurechtschaffung über die Errichtung bis zur Vermietung tätig. Von Jahr zu Jahr kommen dadurch neue attraktive Wohnungen dazu. Unser Ziel: Bis ca. 2030 wollen wir rund 3000 Wohnungen für Mitarbeiter*innen vermieten.

Auch an neue Firmen, die nach Bayern kommen, werden Forderungen in diese Richtung gestellt. Daher hat Apple zum Beispiel ein gigantisches Grundstück in München erworben, und wurde von der Stadt aufgefordert, in den Werkswohnungsbau zu investieren. (fhz)

