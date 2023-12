„Mittelstands- und standortfeindliche“ Politik: Lebkuchen-Hersteller sind gefrustet und verlangen höhere Preise

Von: Nikolas Pelke

Auch die echten Lebkuchen aus Nürnberg kommen an höheren Preisen nicht vorbei – klagen kleinere und größere Hersteller aus der deutschen Lebkuchen-Hauptstadt.

Nürnberg - Außergewöhnlich viele Haselnüsse und unglaublich viele Mandeln gehören hinein in die echten Elisen-Lebkuchen aus Nürnberg. Nicht nur deshalb werden die berühmten Honigkuchen offensichtlich immer teurer. Der Preisanstieg bei dem süßen Kassenschlager aus Franken bekommen die Fans der Weihnachtsspezialität ausgerechnet jetzt zu spüren.

Piment, Kardamom & Co.: Schon seit dem 14. Jahrhundert werden Lebkuchen in der alten Handelsmetropole Nürnberg hergestellt. Pünktlich vor dem Weihnachtsfest haben viele Hersteller der weltbekannten Spezialität offensichtlich die Preise erhöhen müssen, um stark gestiegene Kosten meistern zu können. © Lebkuchen-Schmidt

Michael Fraunholz von der gleichnamigen Elisenlebküchnerei in der Wilhelm-Marx-Straße kann davon ein Lied singen. Um bis zu zehn Prozent habe Fraunholz seine süßen Versuchungen verteuern müssen, um nicht alleine auf den höheren Ausgaben sitzen bleiben zu müssen. Um die treue Kundschaft mit saftigen Preisen nicht zu vergraulen, setzt Fraunholz auf noch mehr Effizienz in der Backstube. Besonders kostspielige weil beispielsweise in der Herstellung besonders zeitintensive Produkte seien aus der Angebotspalette verschwunden, um die Verbraucher nicht mit Mondpreisen zu verschrecken.

Lebkuchen-Hersteller klagen über hohe Ausgaben für Rohstoffe

Von der Politik würde sich die bekannte Lebkuchen-Manufaktur in der inflationären Großwetterlage aus wachsenden Kosten für Energie, Löhnen und Zutaten und sinkende Kaufkraft und verringerte Konsumlust durch weniger zusätzliche Ballast wünschen. Die Stadt könnte beispielsweise den Gewerbesteuersatz senken und der Staat könnte mit seiner Bundesagentur für Arbeit eine „wesentlich bessere Personalvermittlung“ auf die Reihe bekommen, findet Fraunholz.

Mit Rabattaktionen wollen Hersteller den Kunden die Vorfreude auf Weihnachten trotz gestiegener Preise nicht verderben. © Lebkuchen-Schmidt

Auch an den Giganten der Branche mit vollautomatisierter Produktion wie Lebkuchen-Schmidt in der Zollhausstraße kann sich dem Preisanstieg nicht entziehen. „Viele Rohstoffe zur Lebkuchen-Herstellung wie etwa Haselnüsse haben sich teilweise um mehr als das Doppelte verteuert“, teilt Firmensprecher Andreas Hock auf Anfrage mit. Der bekannte Hersteller von Nürnberger Lebkuchen verteidigt Preisanstiege damit, dass neben den Preise für die Rohstoff auch die Kosten für Energie und Löhne massiv gestiegen seien.

Black Friday: Auch Lebkuchen-Fans sollen mit Rabatten gelockt werden

All dies müsse das Traditionsunternehmen, das vor fast 100 Jahren gegründet worden ist und heute im 3-Schicht-Betrieb täglich etwa drei Millionen Lebkuchen aus 60 Tonnen Rohstoff herstellt, in der Kalkulation berücksichtigen. Die Preiserhöhungen seien laut Lebkuchen-Schmidt „so moderat wir nur möglich“ ausgefallen. Schließlich ist die Konkurrenz allein in Nürnberg als Lebkuchen-Hauptstadt in Deutschland riesig. Von der hohen Qualität wollen und können viele Hersteller deshalb nicht abrücken. Um den Kunden trotz der höheren Preise den Appetit nicht verderben, haben sich Hersteller beispielsweise Rabatt-Aktionen einfallen lassen.

Nach dem Motto: Mehr Lebkuchen essen, um weniger zu bezahlen. Lebkuchen-Schmidt hat sogar beim „Black Friday“ mit Sparangeboten mitgemacht. „Das alles tun wir, weil wir uns bewusst sind, dass sich viele Menschen aufgrund der flächendeckenden Preissteigerungen einschränken müssen“, sagt der Firmensprecher und kritisiert die „mittelstands- und standortfeindliche“ Politik der Ampel-Koalition in Berlin.

„Neue bürokratische Widrigkeiten“: Lebkuchen-Hersteller ist gefrustet

Beispielsweise seien die hohen Energiepreise als wesentlicher Treiber der hohen Inflation teilweise hausgemacht und müssten in dem Ausmaß nicht sein. „Dazu kommen ständig neue bürokratische Widrigkeiten wie das geplante Werbeverbot für Süßwaren. Ein solches Gesetz bringt laut allen ernstzunehmenden Studien rein gar nichts, wird aber viele Unternehmen unserer Branche und auch die Werbewirtschaft extrem schädigen. Hier wäre mehr gesunder Menschenverstand statt pure Ideologie gefragt“, findet Hock von Lebkuchen-Schmidt und freut sich, dass zumindest die Herkunftsbezeichnung geschützt ist. „Schließlich dürfen original Nürnberger Lebkuchen nur von hier kommen, und das ist auch gut so“, freut sich Hock von Lebkuchen-Schmidt.

